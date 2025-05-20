Google, I/O etkinliğinde Flow ismi verilen yeni yapay zekâ aracını tanıttı. Video odaklı olan bu araç, şirketin 3 modelini bir araya getirerek video oluşturma ve düzenleme özellikleri sunuyor.

Google, bugün gerçekleştirdiği I/O geliştirici konferansında birçok yenilik duyurdu. Tabii ki etkinliğin en büyük odağı yapay zekâydı. Etkinlikte, Gemini’a gelecek yeniliklerden yeni araçlara kadar birçok farklı konuda duyuru gördük. Bunlardan biri de Flow ismi verilen yeni bir yapay zekâ aracıydı.

Flow, yapay zekâ destekli bir video üretme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Amacı ise üreticilere video üretiminde ve düzenlenmesinde yardımcı olarak bir “film yapma aracı” görevi görmek. Video üretimi konusunda kullanıcılara büyük katkı sağlayacağını belirtebiliriz.

Google’ın tüm yapay zekâ modellerini bir araya getiriyor

Şirketin açıklamalarına göre Flow’da 3 yapay zekâ modeli kullanılıyor. Veo, video oluşturma için, Imagen görsel oluşturma için ve Gemini metin ve komutlar için. Bunların birleşimi sonucunda da Flow aracı ortaya çıkıyor. Google’a göre Flow, sanatçıların fikirlerini gerçeğe dönüştürecek.

Flow, kullanıcıların karakterleri ve sahneleri içe aktarmasına veya direkt bu unsurları aracın kendi içinde oluşturmasına izin verecek. Ayrıca kamera kontrolüyle özelleştirilmiş kamera açıları, sahneleri uzatma ve düzenleme, Gemini’ın dil özellikleriyle videolarda değişiklikler yapma, Imagen ile sıfırdan görüntüler oluşturma gibi birçok özelliği olacak. Şirketin paylaştığı tanıtım videosunu yukarıdan görebilirsiniz.

*Flow ile yapılan bir video.

Tüm Google modellerini bir araya getirerek video üretip düzenlemede en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyan aracın, daha önceden duyurulan VideoFX’in geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Şirketin açıklamasına göre Flow, ABD’de yeni sunulan AI Pro ve AI Ultra üyeleri için çıkış yapacak. Diğer ülkelere ilerleyen dönemde geleceği söyleniyor.