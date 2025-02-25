Google, yazılımcılar için yapay zekâ destekli kodlama asistanı Gemini Code Assist'i tanıttı. Yeni yapay zekâ aracı ücretsiz olarak sunuluyor.

Google, yazılım geliştiricilere yönelik yeni yapay zekâ destekli kodlama asistanını tanıttı. Gemini Code Assist adını taşıyan bu araç, kod tamamlama ve hata ayıklama gibi görevlerde yardımcı olacak.

Google, yazılımcılara özel kodlama asistanı 'Gemini Code Assist'i duyurdu. Üstelik bireysel kullanım için ücretsiz olarak sunuluyor.

Yazılımcılar için yapay zekâ destekli asistan

Gemini Code Assist’in, kullanıcıların doğal dilde sorular sorarak yapay zekâdan destek almasını sağladığı belirtildi. Kod hatalarını tespit edip düzeltebildiği, eksik bölümleri tamamlayabildiği ve kod yapısını açıklayabildiği açıklandı. Google tarafından, Gemini 2.0 modelinin kodlama için optimize edilmiş bir versiyonunun kullanıldığı belirtildi. Aynı zamanda aracın VS Code ve JetBrains gibi popüler geliştirme ortamlarıyla uyumlu çalışacak şekilde optimize edildiği ifade edildi.

Yeni yapay zekâ aracının, rakiplerinden ayrılan yüksek kullanım sınırlarıyla dikkat çektiği belirtildi. Kullanıcılara ayda 180.000 kod tamamlama hakkı sunulduğu açıklandı. Bu sayının, GitHub Copilot’un ücretsiz sürümündeki sınırın 90 katı olduğu belirtildi. Ayrıca günlük 240 sohbet isteği hakkı tanındığı açıklandı. Modelin 128.000 token’lık bağlam penceresine sahip olduğu ve uzun, karmaşık kodları analiz edebilmesi için optimize edildiği belirtildi.

Gemini Code Assist’in duyurulmasının, Google’ın Microsoft ve GitHub ile rekabetinde yeni bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi. Şirketin, geçen yıl Gemini Code Assist’i işletmelere ücretli olarak sunmaya başladığı açıklandı. Yeni ücretsiz sürümle birlikte, özellikle bireysel geliştiricileri kendi ekosistemine çekmenin hedeflendiği belirtildi. Gemini Code Assist for Individuals’ın ücretsiz genel önizleme sürümüne bugünden itibaren kaydolunabileceği açıklandı.