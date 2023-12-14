Google, yakın zamanda duyurduğu Gemini isimli yapay zekâ modelinin ücretli versiyonunu duyurdu. Gemini Pro isimli paket, geliştiricilerle kurumsal müşterilere hitap ediyor.

Yapay zekânın teknolojinin geleceği üzerinde büyük bir etkisi olacağı konusunda büyük firmalar arasında bir konsensus oluşmuş durumda. Bu yüzden de hemen her firma kendi yapay zekâsını geliştirmek için bir yarış içerisinde. Google da Gemini yapay zekâsı ile birlikte bu alana girişini yaptı.

Şimdiyse Google'dan Gemini özelinde yeni bir hamle geldi. Şirket, geliştiriciler ile kurumsal müşterilere hitap eden Gemini Pro paketini kullanıma sundu. İhtiyaca göre farklı özellikler sunan Gemini Pro, müşterileri tatmin etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Gemini Pro, 3 farklı versiyonla geldi

Gemini Pro'nun üç farklı versiyonu bulunuyor. Bunlar Ultra, Pro ve Nano olarak listeleniyor. Şimdiden Android entegrasyonu yapılmış olan bu yapay zekâ modeli, Pixel 8 Pro'da vardı ve Bard'a da uyumlu versiyonu sağlanmıştı. Gemini Pro, Gemini API ile kullanılıyor ve benchmark testlerinde diğer modelleri geride bırakmayı başarıyor.

Gemini Pro, metinde 32 bin içerik penceresi sunarken 38 dilde hizmet sunuyor ve 180'den fazla ülkede kullanılabiliyor. Özellikler arasında arama, link gömme, semantik anlama, kişisel bilgileri kullanma ve sohbet fonksiyonu yer alıyor. Gemini Pro'nun yazılım geliştirme kiti Python, Android, Node.js, Swift ve JavaScript desteğiyle geldi.

Google'ın yapay zekâ araçları bu kadarla da kalmadı. İnternet tabanlı ve ücretsiz olarak kullanılan Google AI Studio da yeni araçlardan biri. Bu araç sayesinde istem geliştirme, API anahtarı oluşturmak mümkün oluyor. Ayrıca geliştiriciler, üretimlerini Vertex AI'a taşıyabilecek. Google ayrıca var olan araçlarını da geliştirdiğini söylerken, sağlık, müzik, veri kontrolü gibi alanlarda da yeni araçlar sunduğunu duyurdu.

Google Gemini Pro, ücretsiz versiyonda saatte 60 istekte bulunmayı mümkün kılıyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyanların ise belirli bir ödeme yapmaları gerekecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Google Gemini Pro'ya her 1.000 girdi, 0,00025 dolar karşılığında ücretlendirilecek. Görüntü girdileri içinse 0,0025 dolar ödeme yapılacak. Müşteriler, Google Gemini Pro'da her 1.000 karakterlik çıktı için de 0,0005 dolar ödeme yapacaklar.