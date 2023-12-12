Google'ın, Gemini'den güç alan yeni yapay zekâ teknolojisi "Project Ellmann", ortaya çıktı. Yeni teknoloji, Google Fotoğraflar ve arama geçmişini kullanarak kullanıcıların hayatlarının özetini oluşturuyor.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler, hayatımızın hemen her yerinde kendini göstermeye başladı. Bugün makale yazmaktan, görsel ve hatta video oluşturmaya kadar hemen her alanda yapay zekâ destekli teknolojilerden yararlanabiliyoruz. Peki ya yapay zekâ, hayatımızın özetini sunsa nasıl olurdu? Google'ın bununla ilgili önemli bir fikri var gibi görünüyor.

Google'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği şirket içi etkinlikte, "Project Ellmann" isimli yeni bir yapay zekâ teknolojisi duyuruldu. CNBC tarafından ulaşılan sunum, bu teknolojinin neler sunabileceğini gözler önüne serdi. Görünen o ki Google'ın kısa bir süre önce duyurduğu ChatGPT rakibi yapay zekâ aracı Gemini, Project Ellmann'a hayat verecek.

Google Fotoğraflar ile arama geçmişinizden faydalanacak

Project Ellmann, Google Fotoğraflar ile Google Arama'daki geçmişinizden faydalanarak, hayatınızın kapsamlı özetini oluşturacak. Ayrıca Ellmann Chat isimli bir sohbet botuna sahip olacak. İsmini, ABD'li ünlü edebiyat eleştirmenlerinden Richard David Ellmann'dan alan sohbet botu, hayatınıza dair sorular için yanıtlar almanızı sağlayacak. Project Ellmann, gerçekten de ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Açık konuşmak gerekirse Apple'ın ve Google'ın Fotoğraflar uygulamaları anılar geçmişi gibi özellikler sunuyorken, Project Ellmann'ın gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Project Ellmann, alıştıklarınızın çok ötesinde bir deneyim sunacak. Google'ın bu özellikteki nihai amacı, sizi ve sahip olduğunuz hayat hikâyenizi daha iyi anlamak. Oldukça kapsamlı bir bir anlatı ile kendi iç muhasebenizi de yapabilmenizi sağlamak. Tabii Google Gemini destekli projenin kullanıcı verilerini nasıl işleyeceği hususu da ayrı bir tartışma konusu...