Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Google, Emojilere Çağ Atlatacak HDR Emojileri Test Ediyor: Peki Ne Farkı Olacak?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google’ın Chat uygulaması için HDR emojileri test ettiği ortaya çıktı. Peki bu emojilerin normallerden ne farkı olacak.

Google, Emojilere Çağ Atlatacak HDR Emojileri Test Ediyor: Peki Ne Farkı Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için sürekli olarak hizmetlerine yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise Workspace ekosisteminin temel taşlarından biri olan Google Chat’e gelecek büyük bir yenilik ortaya çıktı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Gmail’in en son APK sürümü üzerinde gerçekleştirilen detaylı kod incelemesi Google’ın mesajlaşma platformuna oldukça ilginç bir görsel yenilik getirmeye hazırlandığını gösterdi.

İçerikten Görseller

Google, Emojilere Çağ Atlatacak HDR Emojileri Test Ediyor: Peki Ne Farkı Olacak?
emojimanset

Yüksek parlaklık ve kontrasta sahip HDR emojiler geliyor

emojimanset

Tespitlere göre Google, desteklenen cihazlarda emojilerin yüksek dinamik aralık (HDR) teknolojisiyle gösterilmesine imkân tanıyacak. Bu da HDR sayesinde emojilerin artırılmış parlaklık ve kontrast ile desteklenerek gösterileceğini ve çok daha yüksek kalitede olacağı anlamına geliyor.

Söz konusu işlev kaynaklarda doğrudan "HDR emoji" olarak adlandırılıyor ve temel amacının mesajlaşma esnasında görselliği ile okunabilirliği üst seviyeye çıkarmak olduğu belirtiliyor. Yüksek kontrast ve artırılmış parlaklık değerleri sayesinde emojiler, özellikle karmaşık veya karanlık arka planlarda çok daha net bir biçimde seçilebilecek. Peki bu yenilik sadece özel tasarlanmış emojileri mi kapsayacak, yoksa tüm kütüphaneye mi yayılacak? Öncelikle kullanıcıların kendi oluşturduğu özel emojileri hedefleyebileceğini düşündürse de uyumlu donanıma sahip cihazlarda tüm emoji kütüphanesini kapsama ihtimali de oldukça yüksek.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

Samsung Galaxy S27 Ultra İçin İlk Büyük İyileştirme Ortaya Çıktı: S26 Ultra’daki Sorun Çözülüyor!

Samsung Galaxy S27 Ultra İçin İlk Büyük İyileştirme Ortaya Çıktı: S26 Ultra’daki Sorun Çözülüyor!

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

iOS 27.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Google Drive

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com