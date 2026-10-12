Google’ın Chat uygulaması için HDR emojileri test ettiği ortaya çıktı. Peki bu emojilerin normallerden ne farkı olacak.

Google, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için sürekli olarak hizmetlerine yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise Workspace ekosisteminin temel taşlarından biri olan Google Chat’e gelecek büyük bir yenilik ortaya çıktı.

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Gmail’in en son APK sürümü üzerinde gerçekleştirilen detaylı kod incelemesi Google’ın mesajlaşma platformuna oldukça ilginç bir görsel yenilik getirmeye hazırlandığını gösterdi.

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Yüksek parlaklık ve kontrasta sahip HDR emojiler geliyor

Tespitlere göre Google, desteklenen cihazlarda emojilerin yüksek dinamik aralık (HDR) teknolojisiyle gösterilmesine imkân tanıyacak. Bu da HDR sayesinde emojilerin artırılmış parlaklık ve kontrast ile desteklenerek gösterileceğini ve çok daha yüksek kalitede olacağı anlamına geliyor.

Söz konusu işlev kaynaklarda doğrudan "HDR emoji" olarak adlandırılıyor ve temel amacının mesajlaşma esnasında görselliği ile okunabilirliği üst seviyeye çıkarmak olduğu belirtiliyor. Yüksek kontrast ve artırılmış parlaklık değerleri sayesinde emojiler, özellikle karmaşık veya karanlık arka planlarda çok daha net bir biçimde seçilebilecek. Peki bu yenilik sadece özel tasarlanmış emojileri mi kapsayacak, yoksa tüm kütüphaneye mi yayılacak? Öncelikle kullanıcıların kendi oluşturduğu özel emojileri hedefleyebileceğini düşündürse de uyumlu donanıma sahip cihazlarda tüm emoji kütüphanesini kapsama ihtimali de oldukça yüksek.