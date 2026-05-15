Google I/O 2026: Nasıl İzlenir?

Google'ın 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği Google I/O etkinliği nasıl izlenir?

Google'ın merakla beklenen Google I/O 2026 etkinliği 19 Mayıs tarihinde başlayacak.

Şirket, yıllık geliştirici konferansını Mountain View'daki genel merkezinin hemen dışındaki Shoreline Amphitheater'da düzenleyecek. Açılış konuşmasında Google'ın perde arkasında hazırladığı tüm yenilikler ortaya çıkacak. Gemini ile ilgili çok sayıda duyuru ve Android XR'nin ilk akıllı gözlüğünün tanıtımını bekliyoruz. Ayrıca Google'ın tamamen Android tabanlı masaüstü işletim sistemi olan Aluminum OS'nin yakında piyasaya sürülmesi hakkında da daha fazla bilgi almayı umuyoruz. Peki bu etkinliği canlı nasıl izleyebiliriz?

Google I/O, 19 Mayıs TSİ 20.00'da canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğin ardından iki günlük bir program düzenlenecek. Oturumlara ilk olarak geliştiriciler ve Google I/O'ya kayıtlı katılımcılar erişebilecek ancak bu oturumlar daha sonra diğer kullanıcıların da izleyebilmesi için resmî Google for Developers YouTube kanalına yüklenecek.

Diğer I/O konferanslarında olduğu gibi Google I/O 2026'nın da tamamı YouTube ve resmî Google I/O internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek.