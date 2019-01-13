Google Pixel 3 Lite XL, Geekbench'te Görüntülendi

Google'ın Pixel 3 Lite modeli hakkında o kadar çok sızıntı yapıldı ki telefon hakkında neredeyse her özelliği, resmi açıklamadan önce öğrenmiş durumdayız. Pixel 3 Lite XL modeli için ise durum biraz daha farklı. Bugün Geekbench'te görüntülenen testlere göre Pixel 3 Lite XL, Snapdragon 710 ile karşımıza çıkacak.

Daha önce Pixel 3 Lite kadar olmasa da Pixel 3 Lite XL hakkında da bazı bilgi sızıntıları yaşanmıştı. İddialara göre yeni Pixel 3 Lite XL, 7 ay önce tanıtılan Snapdragon 710 yonga setini kullanacaktı. Bugün Geekbench'te görüntülenen bir rapor, bu iddiaları doğrular nitelikte.

"Foxconn Pixel 3 XL" model ismiyle görüntülenen cihazın, Snapdragon 710 işlemcisinin yanında 6 GB'lık bir RAM kullandığı görülüyor. Öncelikle testteki cihazın model ismine bakınca, "Foxconn" ifadesi göze çarpıyor. Google yerine Foxconn isminin kullanılması cihazın henüz üretim aşamasında olduğu anlamına geliyor. Bilindiği gibi Foxconn, Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin de üretildiği şirket.

Yayınlanan raporda cihazın tek çekirdekli testlerde 1805 puan aldığı görülürken, çoklu çekirdekli testlerde 5790 gibi yüksek bir puan karşımıza çıkıyor. Elbette bu cihaz Pixel 3 XL kadar performans vermiyor fakat Google'ın Pixel modellerini uygun fiyatlı hale getirme çabasının sonucunda ortaya çıkan Pixel 3 Lite XL, beklentileri oldukça karşılayacak gibi görünüyor.

Pixel 3 Lite XL hakkında diğer söylentilere de göz atmakta yarar var. Pixel 3 Lite XL'in, 6-inç boyutunda, çentiksiz Full HD+ bir IPS ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca akıllı telefonda, standart 3.5 mm kulaklık girişinin de olacağı tahmin ediliyor. Google'ın diğer cihazı Pixel 3 Lite'ın da 2220x1080 çözünürlüğe sahip, 5.56-inç boyutunda bir IPS ekran ile geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu akıllı telefon, aynı zamanda 4 GB RAM, 2.915 mAh batarya ve 12 MP arka kamera özelliklerine de sahip olacak.

Geekbench raporunda görüntülenen işletim sisteminin de Android 9 Pie olduğunu ekleyelim. Google'ın bu ayın sonuna doğru duyurmasını beklediğimiz Pixel 3 Lite XL'ın ABD satış fiyatının 400 dolar ile 450 dolar arasında olması bekleniyor.