Dünyanın en popüler arama motoru Google, "Twitter" aramasına eklediği Vikipedi bilgi kartında Twitter logosu yerine Mesut Özil'in logosunu kullandı. Google'ın neden böyle bir hata yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Kısa süre önce Sosyal Medya Yasası’nın getirdiği yükümlülükler kapsamında Türkiye’ye temsilci atama kararı aldığını öğrendiğimiz popüler sosyal medya platformu Twitter, şimdi ise tuhaf ve bir o kadar komik bir hata ile gündeme geldi.

An itibarıyla Google’da “Twitter” kelimesini arattığınızda diğer tüm aramalarda olduğu gibi söz konusu kelime ile ilgili internet sitelerinin sıralandığını ve sağ tarafta da Twitter ile ilgili bir Vikipedi bilgi partı yer aldığını görüyorsunuz. Buraya kadar her şey normal. Tuhaflık, söz konusu Vikipedi kartının görselinde kendini gösteriyor.

Google, Twitter logosu olarak Mesut Özil'in logosunu gösteriyor

Google, “Twitter” kelimesinin arama sonuçları sayfasına eklemiş olduğu Vikipedi bilgi kartının görselinde Twitter logosu yerine Fenerbahçeli dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in logosuna yer veriyor. Üstelik söz konusu aramayı ister masaüstü ister mobil sürümden gerçekleştirin, sonuç değişmiyor.

Aynı aramayı Microsoft’un sahip olduğu Bing’den yaptığımızda Vikipedi bilgi kartında olması gerektiği gibi Twitter logosu yer aldığını görüyoruz. Dolayısı ile Google arama sonuçlarında Mesut Özil logosunun görüntülenmesinin, Google kaynaklı bir hata olduğunu ifade edebiliriz. Google’ın neden, nasıl, niçin böyle bir hata gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.