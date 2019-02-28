Askeri tırı SUV ile birleştiren Arap otomobil koleksiyoncusu, ortaya oldukça ilginç bir araç çıkardı.

Eksantrik kelimesinin yanında sönük kaldığı bir otomobil koleksiyonuna sahip olan Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, yepyeni bir modifiyeli araç tasarımına daha imzasını attı. Askeri tipi yük taşıyıcı araç olan Oshkosh M1075'i ele alan koleksiyoncu, bu aracın üzerine JK Jeep Wrangler kabinini ekleyerek ortaya oldukça dikkat çeken bir araç koydu.

"Dhabiyan" ismi verilen tır benzeri otomobil, 2017 yılında düzenlenen ve araçların gösteriş yapmak için meydana çıktığı Uluslararası Dubai Motor Show'da ilgileri üzerinde toplamıştı. Aracın arka bölümüne Dodge Dart'ın arka kısmının birebir monte edilmiş olması da oldukça garipsenen bir detay. Bu tasarımdaki bir araçta neden böyle bir parça kullanıldığı ise merak konusu.

Önden arkaya 11 metreden daha uzun olan aracın yüksekliği ise 3,5 metreyi aşıyor. Neredeyse 2,5 metrelik genişliği bulunan araç, sürülmek için değil koleksiyon amacıyla tasarlanmış. Hollywood'a göz kırpan 24 ton ağırlığındaki Dhabiyan şu anda; Al Madam, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir off-road araç müzesinde sergileniyor.