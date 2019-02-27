Kia'nın 21 Adet Ekranla Donattığı Konsept Otomobili: Kia EV

Kia, elektrikli otomobil sektörüne garip bir şekilde damga vurmaya hazırlanıyor. Şirket, Cenevre Otomobil Fuarı'nda 21 ekranla donattığı yeni otomobilini tanıtacak.

Kia, Cenevre Otomobil Fuarı'na bomba gibi geliyor. Şirket, içerisine 21 adet yüksek çözünürlüklü ekran eklediği konsept otomobili Kia EV'yi önümüzdeki hafta başlayacak fuarda tanıtacak.

Aşağıda gördüğünüz fuardan önce yayınlanan ilk fotoğraf, 21 ekranın nasıl yerleştirildiğini gözler önüne seriyor. Yayınlanan fotoğraflarda, 21 ekran dışında başka bir detay görmek pek mümkün değil. Kia'nın 21 ekranlı bir tasarım ortaya koymasının sebebinin ise giderek fazlalaşan ve pano boyutlarına gelen ekran tasarımlarına bir tepki olduğu söyleniyor.

İlk bakışta 21 ekran göz önüne alındığında abartılı bir tasarım beklense de yayınlanan fotoğraflardan aslında oldukça sade bir otomobil ortaya koyduklarını anlayabiliyoruz. Kia EV olarak bildiğimiz bu konsept aracın resmi model adı henüz açıklanmadı. Yapılan basın açıklamasına göre, bu araç Kia'nın ilk dört kapılı ve tamamen elektrikli otomobili olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı, 7 Mart tarihinde başlayacak ve 17 Mart'a kadar sürecek. İsviçre'de gerçekleşecek olan önemli etkinliğe pek de fazla bir zaman kalmadı. Dolayısıyla Kia'nın ilgi çekici konsept aracıyla tanışmamıza çok az kaldı. 21 ekranlı tasarımın dünya genelinde nasıl karşılanacağını hep beraber göreceğiz.