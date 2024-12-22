GTA hayranları, GTA 6'nın fragmanının 27 Aralık'ta geleceğine dair çılgın bir teori ortaya attılar. "Yok artık!" diyeceğiniz bu teori, Rockstar'ın farklı yerlerde 27 sayısına odaklandığını iddia ederek ortaya çıkıyor.

Tarihin en çok beklenen oyunlarından olan GTA 6’nın fragmanı çıkalı bir yıldan uzun bir süre oldu. Durum böyle olunca da hayranlar, ikinci fragmanın ne zaman geleceğini merak etmeye başladılar. Hâliyle de bazı tahminler ve teoriler de ortaya atıldı.

Bunlardan biri de gerçekten “Yok artık!” diyeceğiniz 27 Aralık teorisiydi. Son birkaç gündür tüm GTA 6 sayfalarında dolaşan bu iddia, pek gerçekçi durmasa da hayranları biraz heyecanlandırdı.

Ne bu 27 Aralık teorisi?

GTA hayranları, Rockstar’ın 27 Aralık Cuma günü yeni GTA 6 fragmanını bizlerle buluşturacağını düşünüyorlar. Bunun nedeni ise şirketin 27 sayısı etrafında yoğunlaşarak “gizli bir mesaj” vermek istediğini düşünmeleri.

Öncelikle Rockstar’ın resmî Instagram hesabında 27 adet gönderi olduğunu fark etmişler. Ayrıca Rockstar’ın paylaştığı bir fotoğrafta yer alan arabanın “6DW31980” plakasına sahip olduğu görülmüş. Bu plakadaki rakamları topladığınızda da 27 çıkıyor. Ayrıca D ve W harflerinin alfabede 4’üncü ve 23’üncü harfler olması ve ikisinin toplamının 27 olması da dikkatlerini çekmiş.

Tabii ki 27 bulguları bunlarla sınırlı değil. İlk GTA 6 fragmanının 27’inci saniyesinde üstünde 27 yazan bir araba gözüküyormuş. Yine şirketin paylaştığı başka bir fotoğrafta yer alan bir helikopterde de 27 yazıyormuş. Tüm bunlara ek olarak Rockstar’ın 27 Aralık 1998’de kurulmasının da bir tesadüf olmadığını belirtmişler. Tüm bunları bir araya getirdikten sonra da şirketin 27 Aralık 2024 tarihinde yeni GTA 6 fragmanını bizlerle buluşturacağını düşünmeye başlamışlar.

Yani buna inanıp inanmamak size kalmış. Daha önce birçok kez GTA 6 hakkındaki teorilerin yanlış çıktığını görmüştük. Bu yüzden bu tarz iyice çılgın bir teoriye de pek güvenmemek lazım. Tüm bunların tesadüf olma ihtimali de bir hayli fazla. Gerçek çıkıp çıkmayacağını cuma günü göreceğiz ama artık hayranların fragman beklemekten âdeta kafayı yemeye başladığını söylememiz pek yanlış olmaz.