Oyun dünyasının en çok beklenen oyunu GTA 6, henüz piyasaya sürülmeden şirket adına bir rekora daha imza attı.

GTA 6, Rockstar Games tarihindeki en uzun fragman bekleyiş rekorunu kırarak bir ilke imza attı. İlk fragmanı yayınlandığı günden bu yana tam 379 gün geçen oyun, Rockstar’ın önceki popüler yapımları GTA 5 ve RDR 2'yi geride bıraktı.

GTA 6'nın Aralık 2023’te yayınlanan ilk fragmanı oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Fragman, serinin yeni oyununa dair kısa bir bakış sunarken, o günden bu yana fragman üzerinden sayısız teori üretilmişti.

GTA 6, en uzun süre fragmanı gelmeyen Rockstar oyunu oldu

Daha önce Rockstar’ın pazarlama stratejilerine bakıldığında hem GTA 5 hem de RDR 2'nin ikinci fragmanlarının ilk tanıtımlarından yaklaşık bir yıl sonra geldiği görülüyordu. Bu nedenle birçok kişi GTA 6'nın ikinci fragmanının da bu zaman aralığında yayınlanacağını düşünüyordu ancak beklentilerin aksine ikinci fragman için herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Doğrudan gün hesabıyla kıyaslamak gerekirse bugüne kadar GTA 5’in ilk ve ikinci fragmanları arasında 378 gün, RDR 2’nin ise 343 gün bulunuyor. Bu süreler artık GTA 6 tarafından aşılmış durumda.

2024 yılı boyunca GTA 6 hakkında yapılan tek resmî açıklama ise oyunun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğinin teyit edilmesi oldu. Bunun dışında GTA 6'ya dair resmî herhangi bir detay paylaşılmış değil ve görünüşe göre yeni fragman için de bir süre daha bekleyeceğiz.