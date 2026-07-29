GTA 6'yı Bu Ülkeden Alırsanız Elinizde Patlayabilir: Kodlar Sadece 170 Gün Geçerli Olacak!

Rockstar Games'in GTA 6 kutulu kopyaları için Japonya pazarına özel açıkladığı 170 günlük aktivasyon süresi kısıtlaması oyuncuların büyük tepkisini çekmiş durumda.

Rockstar Games, GTA 6 kutusunun içinden fiziksel disk yerine dijital indirme kodu çıkacağı yönündeki tercihiyle tartışmaların ana odağı olmuştu. Şirket, bu kez Japonya pazarına özel olarak hayata geçirdiği yeni bir kararla bir kez daha gündeme geldi. Rockstar Games destek sayfasında yayınlanan bilgilere göre Japonya'da satışa sunulacak olan GTA 6 kutulu kopyalarının içerisindeki aktivasyon kodları kullanıcılar için 170 günlük bir geçerlilik süresine sahip olacak.

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Açıklanan bu süre kısıtlaması dikkate alındığında, mağaza rafından ambalajı açılmamış sıfır bir GTA 6 kutusu satın alan bir kullanıcının oyunu hesabına tanımlaması için son tarih 8 Mayıs 2027 olarak belirleniyor. Belirtilen bu tarihe kadar ambalajı açılmamış bir kutuyu satın alan ya da kutudan çıkan kodu ilgili hesaba aktarmayan oyuncular, ellerindeki aktivasyon anahtarını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

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Japonya'da satılacak GTA 6'lar için geçerli olacak

Alınan bu kararın uygulandığı platformlar incelendiğinde kısıtlamanın yalnızca PS5 platformunu kapsadığı görülüyor. Xbox platformunda yer alan kodların ise bölge kilidi yapısındaki teknik farklılıklar sebebiyle bu 170 günlük kısıtlama durumundan etkilenmediği aktarılıyor.

Oyun dünyasında yankı uyandıran ve koleksiyoncular tarafından eleştirilen bu uygulamanın arka planında ise Japonya'daki yerel finansal mevzuat düzenlemeleri bulunuyor. Ülkede yürürlükte olan ön ödemeli ödeme araçlarına yönelik yasalar, geçerlilik süresi 6 aydan kısa olan dijital varlıklara çok daha hafif denetim ve hukuki yükümlülükler getiriyor. Rockstar Games'in de bürokratik prosedürleri ve sıkı denetim süreçlerini aşabilmek adına 170 günlük süreyi tercih ettiği değerlendiriliyor.

Kutulu oyunlar söz konusu olduğunda, disksiz kutu fikri uzun zamandır tepki görürken, üstüne bir de böylesine bölgesel kısıtlandırmalar, dünya genelindeki oyuncuları tabiri caizse caydırıyor. Oyun koleksiyoncuları, kutulu bir ürünün satın alındıktan yıllar sonra dahi sorunsuz şekilde çalışması ve kullanılabilmesi gerektiğini savunuyor. Dijital kodların sunucu kapanmaları, bölge kısıtlamaları veya son kullanım süresinin aşılması gibi nedenlerle kullanılmaz hâle gelme ihtimali ise fiziksel oyun sahipliğinin geleceğine dair endişeleri büyüten yegâne sebepler arasında.