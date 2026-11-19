Çalışanlar, 13 yıldır beklenen GTA 6'yı oynayabilmek için Instagram'da milyonlarca beğeni toplayan videolarla patronlarından izin koparıyor.

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 piyasaya sürüldü ve çalışanlar izin alabilmek için hastalık bahanesi üretmek yerine sosyal medyada viral olan yeni bir yönteme başvuruyor.

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Dünyanın dört bir yanındaki ofislerde çekilen videolarda çalışanlar, belirli bir beğeni sayısına ulaşmaları hâlinde patronlarından perşembe veya cuma günü için izin koparmaya çalışıyor.

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Viral videolar patronlara geri adım attırdı

ABD'nin Washington eyaletinde faaliyet gösteren içerik ve pazarlama şirketi VisionTell, salı günü paylaştığı videoda CEO John Schuster'a GTA 6 için kaç beğeni karşılığında izin alabileceklerini sordu. Schuster'ın "10 bin beğeni" yanıtını verdiği video, yalnızca bir gün içinde 378 binin üzerinde beğeni topladı. Business Insider'a konuşan Schuster, altı kişilik ekibine cuma günü izin vereceğini belirterek, "Sanırım başka seçeneğim yok, yoksa tüm internet benden nefret edecek" dedi.

Instagram'da "GTA 6 office challenge" etiketiyle yapılan aramalarda Katar, Birleşik Krallık ve Kanada dahil pek çok ülkeden benzer pazarlık videoları öne çıkıyor. İngiltere merkezli ticari emlak ajansı Anchor Offices'in kurucusu, her 10 bin beğeni için bir gün ve en fazla beş gün olmak üzere çalışanına izin sözü verdi.

Ünlü isimler ve şirketler akıma katıldı

13 yıllık bekleyişin ardından piyasaya sürülen oyun, şirketlerin izin politikalarını da etkiledi. Kasım ayında ücretli izin taleplerinde ciddi artışlar yaşanırken, bazı yayıncılar saat farkı avantajıyla oyuna erken erişebilmek için tabiri caizse Yeni Zelanda'ya seyahat etti. Netflix'in "Owning Manhattan" programıyla tanınan emlak kralı Ryan Serhant da çalışanının ofisi kapatmak için 400 bin beğeni toplaması gerektiğini söylediği bir videoyla akıma dâhil oldu.

Videonun yaklaşık bir günde 1,6 milyon beğeniye ulaşmasının ardından Serhant, tüm çalışanlara yıl içinde veya oyunun çıkış günü kullanılabilecek ek bir esnek tatil günü verdi. Şirket içi bilgilendirme notunda sosyal medyanın gücüne ve GTA 6 etrafında oluşan kültürel heyecana dikkat çekildi.