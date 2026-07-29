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GTA 6'ya Yönelik Sessizlik Yakında Bozulabilir: 3. Fragman Geliyor!

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Rockstar’ın heyecanla beklenen oyunu GTA 6 için pazarlama sürecinin hız kazanacağı ve ağustos ayında oyuna dair yeni detayların gelebileceği iddia ediliyor.

GTA 6'ya Yönelik Sessizlik Yakında Bozulabilir: 3. Fragman Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olarak kabul edilen NateTheHate, Rockstar Games’in yakında GTA 6 hakkında kapsamlı bilgileri paylaşabileceğini öne sürdü.

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Daha önce açıklanmamış birçok oyun bilgisini doğru tahmin etmesiyle tanınan isim, ağustos ayında GTA 6’ya dair "oldukça fazla" yeni detay görmeyi beklediğini ifade etti.

İçerikten Görseller

GTA 6'ya Yönelik Sessizlik Yakında Bozulabilir: 3. Fragman Geliyor!
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Rockstar neden hâlâ sessiz?

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Rockstar’ın lansmana yalnızca birkaç ay kalmış olmasına rağmen oyunu yoğun şekilde tanıtmamasının bazı hayranlarda endişe yaratması üzerine konuşan NateTheHate, bu olumsuz anlatıya karşı çıktı. Şirketin belirli bir pazarlama stratejisi olduğunu ve bu plana sadık kaldığını belirten sızıntı kaynağı, herhangi bir endişe kaynağının bulunmadığını vurguladı. İddialara göre oyun erteleme almadı ve planlandığı gibi 19 Kasım tarihinde çıkacak.

Ağustos ayında yeni bir tanıtım yapılması fikri, Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun mali takvimiyle de örtüşüyor. Şirketin bir sonraki kazanç raporunu 7 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor. Geleneksel zamanlamanın dışına çıkan şirket, raporu bir cuma günü ve piyasalar açılmadan önce yayımlamayı planlıyor. Take-Two'nun pazarlama sürecinin yaz aylarında başlayacağını daha önce açıklamış olması, ağustos ayı iddiasını daha makul bir zemine oturtuyor.

Peki sizce 3. fragman gerçekten ağustos ayı içinde gelir mi? Tahminlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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