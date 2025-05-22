GTA 6 Fragmanı, GTA San Andreas'ta Yeniden Oluşturuldu [Video]

Bir GTA hayranı, GTA 6'nın ikinci fragmanını GTA San Andreas'ta yeniden oluşturdu. Orijinal fragmana bağlı kalınarak oluşturulan yeni versiyon, oldukça eğlenceli görünüyordu.

Rockstar Games'in büyük bir heyecanla beklenen yeni oyunu GTA 6, bundan birkaç hafta önce ikinci fragmanı ile karşımıza çıktı. Rockstar Games, buna paralel olarak oyunun ne zaman yayımlanacağını resmî olarak açıkladı. Ancak GTA hayranlarının bu oyunla ilgili çalışmalara tam gaz devam ediyorlar.

Bu kez "Foosmoke" isimli bir YouTube kanalı, GTA 6'nın ikinci fragmanının yeni bir versiyonunu oluşturdu. Ancak bu versiyon, serinin en çok sevilen oyunlarından GTA San Andreas'ta oluşturulmuştu. Orijinal fragmana sadık kalınarak oluşturulan yeni versiyon, oldukça eğlenceli görünüyordu.

Tam uyum mümkün olmadığı için hileler kullanıldı

GTA San Andreas, 2004 yılında yayımlandı ve o dönemler teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Hâl böyle olunca GTA 6 fragmanını PlayStation 2'de yeniden oluşturmak, tam anlamıyla uyumlu bir sonuç vermeyecekti. Bunun farkında olan Foosmoke, fragmanın bazı yerlerinde ufak hileler kullandı. Hatta GTA Vice City'den kesilen parçalar da vardı. Ancak bunlar, videodan alacağınız keyfi etkileyecek türden değil.

GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde resmî olarak piyasaya sürülecek. Oyunun fiyatı henüz açıklanmamış olsa da oyuncular, piyasadaki diğer AAA oyunlardan biraz daha fazlasını gözden çıkarmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor. En azından geçmişte ortaya atılan iddialar bu yönde. Bakalım beklentiyi tavan yaptıran GTA 6, yıllar süren bekleyişin karşılığını verebilecek mi...

GTA 6'nın GTA San Andreas'ta yeniden yapılan ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: