Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Fırsat ürünleri:

3 kamedeli parlaklık düzeyi ile farklı kullanımlar için uygun olan bu gece lambası, günün fırsatları arasında 410 TL fiyatla satılıyor.

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Akıllı telefonunuzu, kulaklık veya saatinizi şarj kablosunu bağladan şarj edebilebileceğiniz bu ürün, sıcaklık kontrolü ve voltaj koruması ile cihazlarınızın kısa devre yapmasını da önlüyor.

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Müzik dinlemek, telefon görüşmeleri yapmak ve spor yaparken konforlu bir deneyim yaşamak isteyenler için oldukça beğeni toplayan bir ürün olan Beats Solo Buds; fırsatlar arasında 3.248 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Güçlü, hızlı, güvenilir şarj ve veri aktarım imkanı sunan Baseus, dayanıklı yapısı ile günün fırsatları arasında 179 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

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Dinamik güç yönetimi sayesinde cıhazınızın gereksinimlerine göre en uygun şarj seviyesini sunarak, şarj süresini kısaltan ve bu sayede cihazların ömrünü de uzun tutan Juo masa üstü hızlı şarj cihazı, %5 indirim ile 2.211 TL'ye satılıyor.

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Aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve kaliteli ses özellikleri ile güçlü bir performans sunun Huawei Freebuds 5i; günün fırsatları kapsamında 2.299 TL fiyatla satılıyor.

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Hem halı hem de sert zeminlerde etkili temizlik yapabilen, aynı zamanda da güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çeken bu ürün; 13.577 TL indirimli fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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15.6 inç ekran boyutu, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB SSD depolama alanı ile lestemizde yer alan HP250 G10; günlük kullanım için oldukça iyi seçenek olabilir. Fiyatı ise 21.699 TL.

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