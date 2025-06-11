Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 11.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR Dizüstü Bilgisayar
17,3 inç ekrana sahip MSI bilgisayarın 1 TB SSD’si ve 144 Hz yenileme hızı ile oyun deneyiminizi ikiye katlayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 53.099,10 TL’ye satışta.
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SteelSeries Arctis 7+ Wireless Gaming Kulaklık
7.1 sanal surround sesi ve 30 saat pil ömrü sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak SteelSeries Arctis 7+ , düşük gecikmeli 2.4 Ghz kablosuz bağlantıya ve Discord Onaylı ClearCast mikrofona sahip. Kulaklık, 6.859,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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HONOR Pad X9 Tablet
Uygun fiyatlı tablet arayanların tercihi olan HONOR tablet; 11,5 inç IPS ekrana ve 6 Stereo hoparlöre sahip. Oyun oynamak ya da not tutmak için oldukça ideal olan bu model, 4.949,10 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.
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Apple Watch Series 9
Gelişmiş sağlık özellikleri, tüm gün süren pil ömrü ve suya dayanıklı tasarımı ile gün içerisinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Apple Watch Series 9, 24.768,23 TL fiyatıyla günün bir diğer fırsatı.
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Einhell Professional Akülü Darbeli Vidalama
Kömürsüz aküsü ile dikkat çeken cihaz, 21 tork kademesi ile uzun saatler çalışmanıza olanak sağlıyor. LED ışığı sayesinde gece dahi işlerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 3.086,07 TL'ye satışta.
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Viewsonic VA2708-2K-HD Monitör
27 inç ekranı, 100 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Viewsonic monitör, 5.699,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse
25.600 DPI'a kadar seçim yapabileceğiniz Logitech Mouse, 11 adet programlanabilir tuşa sahip. LIGHTSPEED kablosuz bağlantı sağlayan bu mouse, 3.532,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.
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TP-Link Tapo C211 Güvenlik Kamerası
%4 indirimle 888,00 TL'ye düşmüş olan Tapo C211, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. Ayrıca kamerada, iki yönlü ses aktarımı ve gece görüşü özelliği de bulunuyor.
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