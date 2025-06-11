Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 11.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

17,3 inç ekrana sahip MSI bilgisayarın 1 TB SSD’si ve 144 Hz yenileme hızı ile oyun deneyiminizi ikiye katlayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 53.099,10 TL’ye satışta.

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7.1 sanal surround sesi ve 30 saat pil ömrü sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak SteelSeries Arctis 7+ , düşük gecikmeli 2.4 Ghz kablosuz bağlantıya ve Discord Onaylı ClearCast mikrofona sahip. Kulaklık, 6.859,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Uygun fiyatlı tablet arayanların tercihi olan HONOR tablet; 11,5 inç IPS ekrana ve 6 Stereo hoparlöre sahip. Oyun oynamak ya da not tutmak için oldukça ideal olan bu model, 4.949,10 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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Gelişmiş sağlık özellikleri, tüm gün süren pil ömrü ve suya dayanıklı tasarımı ile gün içerisinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Apple Watch Series 9, 24.768,23 TL fiyatıyla günün bir diğer fırsatı.

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Kömürsüz aküsü ile dikkat çeken cihaz, 21 tork kademesi ile uzun saatler çalışmanıza olanak sağlıyor. LED ışığı sayesinde gece dahi işlerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 3.086,07 TL'ye satışta.

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27 inç ekranı, 100 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Viewsonic monitör, 5.699,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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25.600 DPI'a kadar seçim yapabileceğiniz Logitech Mouse, 11 adet programlanabilir tuşa sahip. LIGHTSPEED kablosuz bağlantı sağlayan bu mouse, 3.532,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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%4 indirimle 888,00 TL'ye düşmüş olan Tapo C211, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. Ayrıca kamerada, iki yönlü ses aktarımı ve gece görüşü özelliği de bulunuyor.

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