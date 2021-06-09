OnePlus, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve oldukça ileri seviyede özellikler sunan Nord modeliyle oldukça fazla beğeni toplamıştı. Şirketin bu kadar beğeni toplayan modelinin ardından gözler ikinci modele çevrildi. Henüz resmi olmasa da güvenilir kaynaklardan bu ikinci modelin özellikleri sızdırıldı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 2020 yılında Nord modelini piyasaya sürmüş ve oldukça olumlu geri dönüşler almıştı. Böylesine sevilen bir modelin üzerinden zaman geçtikçe kullanıcılar ikinci Nord modelini beklemeye koyuldu. Bu süreçte de halihazırda gündemde olan Nord CE ve bütçe dostu Nord N200 gibi modellerle karşılaşmış olsalar da bu cihazların, ana modelin devamı olacak olan Nord 2 modeli kadar heyecan yaratmadığını söyleyebiliriz.

OnePlus Nord 2’nin özellikleri, resmi olmasa da güvenilir bir kaynak tarafından açıklandı. Bu bağlamda telefonun, bu aktaracağımız özelliklere veya bunlara yakın olacağı tahmin ediliyor. Gelin OnePlus Nord 2’nin sahip olacağı iddia edilen özelliklerine bakalım

OnePlus Nord 2 neler sunacak?

Bilgileri aktaran kişi endüstrinin içinden olan, dolayısıyla da güvenilir Steve Hemmerstoffer. Aktardığı bilgilere göre muhtemelen Nord 2 adını taşıyacak olan cihazda 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunacak. Ayrıca orijinal Nord’da olduğu gibi bu cihazda da 90 Hz ekran tazeleme hızının olması bekleniyor.

Cihazın arka tarafına geçtiğimizde 50 MP değerinde bir ana kameraya, 8 MP değerinde bir geniş açılı kameranın ve 2 MP değerinde bir derinlik kamerasının eşlik etmesi bekleniyor. Dolayısıyla ilk Nord cihazında arka tarafta dört kamera kullanan OnePlus’ın, ikinci modelde 3 kamera kullanması bekleniyor. Ön tarafta ise bir adet 32 MP değerindeki ön kamera bizleri karşılayacak gibi görünüyor. Karşılaştıracak olursak ilk modelde ön tarafta çift kamera kullanıldığını da belirtelim.

Batarya kısmındaysa OnePlus’ın, orijinal Nord modelinin 4.115 mAh değerindeki bataryasının üzerine çıkıp 4.500 mAh değerinde bir batarya sunması bekleniyor. Bunların dışında OnePlus, Nord 2 cihazında iki seçenek sunacak gibi görünüyor. Bunlar, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan model ile 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanına sahip olan model.

Telefonun ortaya çıkan özellikleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın geçtiğimiz yıl sunduğu Nord modelini bu özelliklerle devam ettirmesi mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.