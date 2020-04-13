Hackerlar E-Posta Şifrenizi Söyleyerek Fidye İstiyor

İnternette düzenli olarak ortaya çıkan Bitcoin dolandırıcılıklarına bir yenisi eklendi. Kendisini hacker olarak tanıtan birisi, insanlardan para istiyor. Biz de tamamıyla asılsız iddialardan oluşan bu sahtekârlık akımına neden aldırış etmemeniz gerektiğini anlatıyoruz.

Yakın zamanda e-posta aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklarda yeni bir dalga başladı. Kullanıcılar e-posta adreslerine sözde ‘hacker’ olduğunu iddia eden birisi tarafından yazılmış e-postalar almaya başladılar. Sözde ‘hacker’ların amacı ise tabii ki insanlardan para toplamak.

İstenilen para miktarı yüzlerce ve binlerce dolar arasında değişmekle birlikte, en yaygın olan miktar şimdilik 1.900 dolar. Ayrıca hackerlar bu paranın “Bitcoin” üzerinden ödenmesini istiyorlar. Bunun sebebi de Bitcoin ile yapılan işlemlerin bir banka kartı ya da kredi kartından ziyade takip edilemiyor olması.

E-postaların içerikleri birbirlerine çok benzer. Reddit gibi platformlarda bu tarz dolandırıcılıklara özel olarak açılmış başlıklar var. Orada insanlar kendilerine gönderilen e-postaları paylaşıyorlar. Hepsinin ortak noktası şu: E-posta’nın başında kullanıcının kullandığı şifrelerden birini paylaşarak sonrasında girdiği +18 sitelerde kişinin görüntüsünü elde ettiklerini iddia ediyorlar.

Hackerlar, şifrelerinizi gerçekten doğru söylüyor, gerçekçi tehditlerle fidye istiyorlar:

Gönderdikleri e-posta üzerinde adınız, soyadınız, haclendiği söylenen hesabının dışında hesabın şifresi de doğru bir şekilde yazıyor. Korsanlar, muhtmelen daha önce yapılmış bir sızıntı sırasında ele geçirdikleri hesapların sahiplerine ulaşarak fidyeyi talep ediyorlar.

Daha önce gerçekleştirilen saldırılar sırasında yapılmış sızıntılarda hangimizin e-posta adresleri ele geçirildiğini bilmek zor. Bu nedenle hackerlar, sınırlı sayıda da olsa insanları gerçekten zorda bırakan mesajlar göndermeye devam edecekler. Bu tarz örnekler, geçmişte fidye virüsleriyle sık sık yaşanmıştı.

Böyle bir e-posta alırsanız ne yapmanız gerek?

Ayrıca bu tarz e-postalar ile gönderilen bağlantılara tıklamamanızı, ekte varsa yer alan dosyaları indirmememinizi tavsiye ederiz. Son olarak, eğer böyle bir e-posta alırsanız para göndermeniz istenilen Bitcoin adresiyle ilgili kullanıcılar tarafından oluşturulmuş raporları inceleyebileceğiniz “bitcoinabuse” isimli bir internet sitesi var. Dileyen kullanıcılar onlara gönderilen Bitcoin adresleriyle ilgili kendi raporlarını da oluşturabiliyorlar.