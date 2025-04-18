Valve ile çalışan bir sanatçı, Half-Life 3’ün geliştirildiği odaya girdiğini ve bazı izler gördüğünü bir podcast yayınında açıkladı.

Deadlock projesinde yer alan bir sanatçı, Valve ofisinde Half-Life 3’le ilgili bazı izlere denk geldiğini söyledi. Yıllardır beklenen bu efsane devam oyunu hakkında gelen açıklama, oyuncular arasında “acaba gerçekten geliyor mu?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Rusça bir podcast’e konuk olan konsept sanatçısı Evgeniy Evstratiy, Valve’da “Half-Life 3’ün geliştirildiği oda”ya girdiğini söyledi. Oyunun yapım aşamasını doğrudan görmediğini belirten Evstratiy, sadece bilgisayarlar, beyaz tahtalar ve çeşitli notların yer aldığı bir ofisle karşılaştığını anlattı. Aynı zamanda bu girişimin Valve’ın Half-Life 3’ü geliştirmeye dair ilk denemesi olmadığını da ekledi.

Evstratiy’nin ziyareti zamanlaması ve HLX detayı dikkat çekti

Evstratiy, LinkedIn profilinde Valve ile Şubat 2023’ten beri çalıştığını paylaştı. Bu da ofis ziyaretinin son iki yıl içinde bir zamanda gerçekleştiğini gösterdi. Öte yandan Valve oyunlarının kodlarında daha önce “HLX” ifadesi yer aldı ve bu da yeni bir Half-Life oyununun masada olduğunu düşündürdü.

Half-Life 3’ün geliştirme sürecinde olup olmadığı hâlâ netleşmedi. Ancak ortaya atılan açıklamalar ve sızan veriler, Valve’ın bu konuda tamamen susmadığını açıkça ortaya koydu.