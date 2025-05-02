Video oyun tarihinin efsanesi Half-Life 3 ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bir kaynağa göre Valve, oyunu baştan sona tamamladı. Peki bundan sonra ne olacak?

Video oyun dünyanın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Half-Life 3, uzun zamandır devam eden sessizliğin ardından bir dizi yeni iddia ile gündem oldu. Bilindik bir kaynağa göre Valve, Half-Life 3'ü büyük oranda tamamladı. Hatta bu yıl içerisinde de duyuracak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Valve'ın çalışmalarını yakından takip etmesiyle bilinen ünlü YouTuber Tyler McVicker. Geçtiğimiz gün YouTube'da 3 saati aşan bir canlı yayın gerçekleştiren McVicker, Half-Life 3 ile ilgili açıklamalarını bu canlı yayında yaptı. Half-Life 3'ü bekleyen oyunseverler, bu açıklamalar sonrasında heyecanlanmış durumdalar.

"Oyun bitti. Optimizasyon ve iyileştirmeler yapılacak"

Tyler McVicker tarafından yapılan açıklamaya göre Valve, Half-Life 3'ü baştan sona kadar tamamladı. Şirket, bundan sonraki aşamada optimizasyon ve iyileştirmelerle uğraşacak. Oyunun çok yakında test edilmeye başlayacağını aktaran McVicker, Valve'ın bu yıl içerisinde lansman yapabileceğini söylüyor. Ki lansmanla ilgili iddialar, geçmişte de sık sık dile getirilmişti.

2004 yılında piyasaya sürülen Half-Life 2, oyuncular için özel bir yere sahipti. Hâl böyle olunca Half-Life 3 için beklentiler çok yüksek. Tabii Valve, bu noktada oyuncuları hiç sevindirmedi. Half-Life: Alyx, sadece VR olması nedeniyle bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Bakalım video oyun dünyasının bugünkü hâline gelmesine öncülük eden Half-Life serisi, 2025 yılında video oyun dünyasını sarsacak mı...