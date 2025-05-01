Microsoft, Xbox konsolları ve aksesuarlarına zam yaptı. Yeni oyunların 80 dolardan satışa sunulması planlanıyor.

Microsoft, Xbox konsolları, aksesuarları ve yeni çıkacak birinci parti oyunları kapsayan geniş çaplı bir fiyat artışını duyurdu. Şirket, oyun maliyetlerinin yükselmesini ve piyasa koşullarını gerekçe göstererek bu kararı aldığını açıkladı.

Yeni fiyatlandırma kapsamında konsol ve aksesuar zamları 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Xbox’a özel yeni oyunların ise yıl sonuna doğru 80 dolarlık etiketle çıkması bekleniyor.

Xbox konsollarına ve oyunlara zam geldi

Fiyat değişikliklerinin küresel çapta uygulanacağı açıklandı ancak kulaklık zammının yalnızca ABD ve Kanada ile sınırlı kaldığı belirtildi. Türkiye’deki yeni fiyatlarla ilgili ise şirket henüz bir bilgi paylaşmadı.

ABD için belirlenen yeni fiyat listesi ise şu şekilde:

Xbox Series S 512GB: 380 dolar (önceki fiyat 300 dolar)

Xbox Series S 1TB: 430 dolar (önceki fiyat 350 dolar)

Xbox Series X Digital: 550 dolar (önceki fiyat 450 dolar)

Xbox Series X: 600 dolar (önceki fiyat 500 dolar)

Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition: 730 dolar (önceki fiyat 600 dolar)

Xbox Kablosuz Kontrolcü (Core): 65 dolar

Xbox Kablosuz Kontrolcü (Color): 70 dolar

Xbox Kablosuz Kontrolcü - Special Edition: 80 dolar

Xbox Kablosuz Kontrolcü - Limited Edition: 90 dolar (önceki fiyat 80 dolar)

Xbox Elite Kablosuz Kontrolcü Series 2 (Core): 150 dolar (önceki fiyat 140 dolar)

Xbox Elite Kablosuz Kontrolcü Series 2 (Full): 200 dolar (önceki fiyat 180 dolar)

Xbox Stereo Kulaklık: 65 dolar

Xbox Kablosuz Kulaklık: 120 dolar (önceki fiyat 110 dolar)

Microsoft, bunun ilk fiyat artışı olmadığını da hatırlattı. 2020’de piyasaya çıkan Xbox Series S modellerine ilk kez zam yaptığını belirten şirket, Xbox Series X’in ise daha önce bazı ülkelerde zamlandığını belirtti. Öte yandan Xbox Game Pass abonelik ücretleri de son birkaç yılda birkaç kez artırıldı.