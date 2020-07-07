Halo 3'ün PC İçin Çıkış Tarihi Duyuruldu

343 Industries tarafından geliştirilen Halo 3’ün PC için çıkış tarihi duyuruldu. 2007 yılında Xbox 360 konsolları için çıkan oyun, yıllar sonra PC oyuncularıyla da buluşmuş olacak.

Halo serisinin hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından en beğenilen oyunlarından bir tanesi olan Halo 3, 2007 yılında Xbox 360 konsoluna özel olarak çıkmıştı. Ancak oyunun Xbox’a özel olma durumu oldukça kısa bir süre içerisinde sona erecek.

Xbox Game Studios’un alt kuruluşlarından bir tanesi olan 343 Industries, Halo 3’ü PC oyuncularıyla The Master Chief Collection olarak 14 Temmuz tarihinde buluşturacağını duyurdu. Bugün oyun için bir YouTube videosu da duyuruldu.

Halo: The Master Chief Collection

Oyunun duyurusu, 343 Industries’in PC için geliştirdiği Halo 3’ün kapalı beta testlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirildi. Bu durumun MCC’de (The Master Chief Collection) çıkan her oyun için uygulanan bir prosedür olduğunu da belirtelim.

Halo 3, oyunculara sunulduktan sonra PC’deki The Master Chief Collection’da Halo: Reach, Halo Combat Evolved ve Halo 2’nin arasına katılmış olacak. Daha sonrasında gelecek olan Halo 3: ODST ve Halo 4 ile birlikte paket tamamlanmış olacak. Şu an için tüm bu oyunlar Xbox One’da MCC vasıtasıyla oynanabiliyor.

Gamespot’ta yer alan habere göre Halo 3’ün PC için çıkmasıyla MCC 2. sezon başlamış olacak ki bunun içerisinde 'battle-pass' benzeri bir ilerleme sistemi de bulunuyor.

Halo 3 sistem gereksinimleri: