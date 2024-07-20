Halo'nun Dizisi 2. Sezondan Sonra İptal Edildi

Paramount+'ın başarılı oyunu diziye çevirip para kazanma planı başarısızlığa uğradı.

Paramount+, popüler bilgisayar oyunu Halo'nun televizyon dizisini iptal ettiğini açıkladı. İki sezonu yayınlanmış olan dizinin devamı gelmeyecek, en azında Paramount+ ekranlarında. Dizinin yapımcı ekibi, seriyi başka bir platforma taşımayı amaçlıyor.

18 Temmuz'da yaptığı açıklama ile birlikte Paramount, Halo TV dizisinin üçüncü sezonunun yayın platformuna eklenmeyeceğini duyurdu. En popüler oyun serilerinden olan Halo'nun dizisi, mart ayında ikinci sezon finalini yapmıştı. Serinin hayranları dizinin devamını bekliyordu.

Paramount diziyi yayınlamayacak

Diziyi devam ettirmeme kararı ile ilgili bir açıklama paylaşan Paramount+, "Bu iddialı seriyle son derece gurur duyuyuoruz. Xbox, 343 Industries ve Amblin Television'daki ortaklarımıza, dizi sorumlusu ve yönetici yapımcı David Wiener'e, yönetici yapımcı arkadaşlarına, Master Chief olarak Pablo Schreiber'in liderliğindeki tüm oyuncu kadrosuna ve yaptıkları her şey için harika ekibe teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü işti. Herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Xbox, 343 Industries ve Amblin seriye başka bir platformda da olsa devam etmeyi amaçlıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 343 Industries, "Halo serisinin küresel bir başarıya ulaşmasını sağlayan milyonlarca hayrana derinden teşekkür ediyoruz ve Halo evrenini gelecekte farklı şekillerde genişletme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Geniş bilim kurgu evrenimizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturma konusundaki ortaklıklarından dolayı Amblin ve Paramount'a minnettarız.” ifadesini kullandı.