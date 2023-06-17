Xbox patronu Phil Spencer, verdiği bir röportajda Xbox ile bütünleşen Gears ve Halo serilerinin artık eskisi kadar ön planda olmadığını, şirketin artık diğer markalarına önem verdiğini anlattı.

Geride bıraktığımız haftanın başında gerçekleşen Xbox 2023 Showcase etkinliğinde Starfield, Avowed ve Senua’s Saga: Hellblade II gibi oyunların fragmanları ve oynanış görüntüleri paylaşıldı. Yeni oyunlar için hepimiz bir hayli heyecanlıyız.

Ancak Microsoft ve Xbox deyince akla gelen ilk oyunlar olan Gears of War ve Halo serilerine dair hiçbir şey göremedik. Ardından Phil Spencer, verdiği bir röportajda bunun nedenini anlattı.

Görünüşe göre şirketin artık bu serilere ‘ihtiyacı yokmuş’

The Guardian ile yaptığı röportajda Xbox patronu Phil Spencer, ilerleyen dönemde Halo ve Gears of War gibi serileri daha az görmeyi beklememiz gerektiğini söyledi, çünkü şirket artık bunlara çok ihtiyaç duymuyormuş. Spencer, "Halo'nun önemi azaldı demek istemiyorum, ama artık 20'den fazla stüdyomuz var. Temelde dört oyunum olduğu yıllara geri döneceğim - Fable, Forza, Halo, Gears... Apokalipsin dört atlısı. Şimdi çok daha fazla oyunumuz var." dedi.

2021 yılında piyasaya sürülen ve hala canlı bir oyun olan Halo Infinite’in oldukça sorunlu bir geliştirme sürecine sahip olmasının bunda etkisi olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz gibi Halo’yu geliştiren 343 Industries’de birçok istifa meydana gelmişti. Seri her ne kadar rafa kaldırılmamış olsa da anlayacağınız üzere arka plana atılmış oldu.

Xbox Game Studio patronu Matt Booty, ‘Yeni bir Halo oyununu ne zaman göreceğiz?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

"343 Industries’deki liderlik değişikliği konusunda oldukça açık olduk. Bunu ekibin sezonlar boyunca yaptığı bazı sosyal etkinliklerde görebilirsiniz, ancak hazır olana kadar onları uzun vadeli vizyonları hakkında konuşmaya zorlamak istemiyorum. Bence oldukça güzel/havalı şeylerin geldiğini göreceksiniz."

Yani kısacası resmi olarak net bir şey söylenmedi. Ancak ortaya çıkan güvenilir kaynaklı söylentilere göre Certain Affinity isimli bir stüdyo, Escape from Tarkov tarzında bir battle royale türünde Halo geliştiriyor. Bakalım bizleri ileride Halo için neler bekliyor olacak.