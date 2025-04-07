Samsung Telefon Kullanıcıları Buraya: Samsung, Hangi Telefonun Hangi Android Güncellemelerini Alacağını Açıkladı (Hemen Kontrol Edin)

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Samsung, Galaxy telefonların en son hangi Android güncellemesini alacağını göstermeye başladı. Böylelikle kullanıcıların kafa karışıklığı giderilmiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, oluşturduğu bir internet sitesi ile hangi akıllı telefonunun hangi Android güncellemesini alacağını detaylıca açıkladı. Şirketin açıklamaları, tüketicileri memnun edecek ve kafa karışıklığını tamamen giderecek gibi görünüyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung Galaxy S25 ailesinin 8 yıl boyunca Android güncellemesi alacağından bahsetmiştik. İşte bu internet sitesi, tam olarak bu açıklamanın kaynağını oluşturuyor. Üstelik sadece Galaxy S25 ailesi için değil, diğer Samsung modellerinin de kaç yıl Android güncellemesi alacağını gözler önüne seriyor.

İşte bazı telefonların alacağı güncellemeler:

Samsung güncelleme

Model Son Güncelleme
Galaxy S25 Android 23
Galaxy A15 Android 18
Galaxy A35 Android 18
Galaxy A55 Android 18
Galaxy S24 Android 21
Galaxy Z Flip6 Android 21
Galaxy Z Fold6 Android 21
Galaxy A54 Android 17
Galaxy A16 Android 22
Galaxy S21 Android 15

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Bu internet sitesi, Samsung'un sadece "Android Enterprise Recommended" programı kapsamına aldığı modeller için son Android güncelleme bilgisi sunuyor. Eğer siz de kendi telefonunuz için sorgulama yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/supported-devices/aer
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