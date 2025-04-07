Samsung, Galaxy telefonların en son hangi Android güncellemesini alacağını göstermeye başladı. Böylelikle kullanıcıların kafa karışıklığı giderilmiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, oluşturduğu bir internet sitesi ile hangi akıllı telefonunun hangi Android güncellemesini alacağını detaylıca açıkladı. Şirketin açıklamaları, tüketicileri memnun edecek ve kafa karışıklığını tamamen giderecek gibi görünüyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung Galaxy S25 ailesinin 8 yıl boyunca Android güncellemesi alacağından bahsetmiştik. İşte bu internet sitesi, tam olarak bu açıklamanın kaynağını oluşturuyor. Üstelik sadece Galaxy S25 ailesi için değil, diğer Samsung modellerinin de kaç yıl Android güncellemesi alacağını gözler önüne seriyor.

İşte bazı telefonların alacağı güncellemeler:

Model Son Güncelleme Galaxy S25 Android 23 Galaxy A15 Android 18 Galaxy A35 Android 18 Galaxy A55 Android 18 Galaxy S24 Android 21 Galaxy Z Flip6 Android 21 Galaxy Z Fold6 Android 21 Galaxy A54 Android 17 Galaxy A16 Android 22 Galaxy S21 Android 15

Bu internet sitesi, Samsung'un sadece "Android Enterprise Recommended" programı kapsamına aldığı modeller için son Android güncelleme bilgisi sunuyor. Eğer siz de kendi telefonunuz için sorgulama yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.