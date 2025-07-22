Bir arabanın iç tasarımından bahsediyorsak akla gelen ilk parça direksiyonu. Biz de baktıkça hayranlık uyandıran direksiyon tasarımlarını derledik.

Bir arabanın en önemli parçalarından biri direksiyon. Ancak biz işlevinden ziyade, olaya tasarımsal olarak bakıyoruz. Çünkü direksiyon tasarımı, arabanın iç kokpit tasarımını başlı başına belirleyen unsurlardan.

Biz de bu içeriğimizde eskiden yeniye tasarlanmış en güzel direksiyonları derledik. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

Lancia Stratos HF

1970’lerin en ikonik ralli otomobillerinden biri olan Lancia Stratos HF, 1978’e kadar üretilmişti. Model, üç yıl üst üste (1974, 1975, 1976) Dünya Ralli Şampiyonası’nı da kazanmıştı. Direksiyonu ise sürücünun daha iyi kontrol sağlayabilmesi için küçük çaplı ve hafif olacak şekilde tasarlanmıştı.

Audi R8

Audi’nin 2006’da tanıttığı ikonik modellerden R8, özellikle 5.2L V10 motoru ile efsaneleşmişti. Aracın direksiyonunda karbon ve alkantara detayların sağladığı sportif tasarım öne çıkarken, F1 tarzı sürüş modları da yer alıyordu.

64 Ford Mustang

İlk yılında 400.000’den fazla satarak büyük bir ticari başarı yakalayan 64 Ford Mustang’in direksiyonu, klasik Amerikan otomobillerinde gördüğümüz geniş çaplı, ince ve metal tasarımıyla oldukça şık görünüyordu.

Bugatti Veyron

Hem lüks hem spor görünümün birleşimi olarak özetleyebileceğimiz Bugatti Veyron, direksiyonunda da aynı tasarım dilini kullanmış. Alüminyum malzemeler kullanılarak hafiflik sağlanırken, direksiyon üzerinde hız ve sürüş modlarının ayarlanabileceği tuşlara da yer verilmiş.

Ferrari 250 GT Lusso

1962-1964 yılları arasında üretilen ve Ferrari’nin ikonik modellerinden biri olarak kabul edilen 250 GT Lusso’nun direksiyonu, 3 kollu şekilde bir Ferrari klasiği olarak tasarlanmış. Aynı zamanda sportif görünüme ahşap eklemelerle lüks görünüm de kazandırılmış.

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