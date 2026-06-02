Haziran 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Corsa'da 140 Bin TL İndirim Var!

Opel’in Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Corsa, Astra, Mokka, Frontera ve Grandland ailesi yer alıyor. Corsa’da 1.395.000 TL’lik kampanyalı fiyat öne çıkarken, Frontera Elektrik ve Grandland tarafındaki kampanyalı fiyatlar da dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Opel, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik gibi modeller bulunuyor.

Bu içerikte Opel’in Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

Opel fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.395.000 TL
Corsa Elektrik 2.101.000 TL -
Frontera 2.221.000 TL -
Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.600.000 TL
Mokka 1.988.000 TL -
Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL
Astra 2.590.000 TL 2.290.000 TL
Grandland 3.102.000 TL 2.650.000 TL
Grandland Elektrik 2.485.000 TL -

Corsa fiyatları - Haziran 2026

Opel Corsa

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 100 HP Benzin Edition MT6 1.535.000 TL 1.395.000 TL
Hybrid 1.2 110 (100 HP) Edition e-DCT6 1.999.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.119.000 TL -

Opel Corsa, markanın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hatchback modeli olarak listede yer alıyor. Benzinli manuel seçeneğin yanında hibrit motorlu otomatik versiyonlar da sunan model, Haziran ayında kampanyalı başlangıç fiyatıyla dikkat çeken seçeneklerden biri oluyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Ultimate Paket 28.000 TL GS

Corsa Elektrik fiyatları - Haziran 2026

Opel Corsa Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
100 kW Elektrik GS Otomatik 2.101.000 TL -

Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli seçeneği olarak kompakt gövde yapısını elektrikli sürüşle birleştiriyor. GS donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş ve otomatik kullanım kolaylığı arayanlar için konumlanıyor.

Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Grafik Gri 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Multimedya 10" Ekran 7.500 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS

Frontera fiyatları - Haziran 2026

Opel Frontera

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.221.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.342.000 TL -

Frontera, Opel’in SUV karakterli modelleri arasında daha pratik ve erişilebilir bir seçenek olarak konumlanıyor. Hibrit motor ve e-DCT6 şanzıman kombinasyonuyla listelenen model, Edition ve GS donanımlarıyla farklı beklentilere hitap ediyor.

Frontera opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Frontera Elektrik fiyatları - Haziran 2026

Opel Frontera Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
44 kWh Batarya Elektrik GS Otomatik 1.894.000 TL 1.600.000 TL
54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik GS Otomatik 2.009.000 TL -

Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı batarya seçeneğiyle listede yer alıyor. 44 kWh bataryalı versiyonda paylaşılan kampanyalı fiyat, Haziran 2026 Opel listesinde öne çıkan indirimli seçeneklerden biri oluyor.

Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Mokka fiyatları - Haziran 2026

Opel Mokka

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 136 HP Benzin Edition MT6 1.988.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.650.000 TL -

Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Teknoloji Paketi 16.000 TL GS
Navigasyon Paketi 9.000 TL GS
Bold Pack 5.000 TL GS

Mokka GSE fiyatları - Haziran 2026

Opel Mokka GSE

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
GSE 207 kW Elektrik GSE Otomatik 3.570.000 TL 3.250.000 TL

Mokka GSE, Opel’in elektrikli ve performans odaklı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. GSE donanımıyla sunulan model, Mokka ailesinde daha güçlü elektrikli sürüş karakteri arayan kullanıcılar için ayrı bir konuma sahip.

Mokka GSE opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GSE
Siyah Tavan 7.000 TL GSE
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GSE
Bold Pack 5.000 TL GSE

Astra fiyatları - Haziran 2026

Opel Astra

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 130 HP Dizel GS AT8 2.590.000 TL 2.290.000 TL

Astra, Opel’in kompakt sınıftaki köklü modellerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde dizel motorlu otomatik seçeneğiyle yer alıyor. GS donanımıyla sunulan model, günlük kullanımda konfor, verimlilik ve hatchback pratikliğini birlikte isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Astra opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 24.000 TL GS
Konfor Paketi 20.000 TL GS
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Haziran 2026

Opel Grandland

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 3.102.000 TL 2.650.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 3.179.000 TL 2.850.000 TL

Grandland, Opel’in SUV ürün gamında daha geniş ve üst konumlu seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Edition ve GS donanımlarının ikisinde de kampanyalı fiyat bilgisi paylaşılıyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition
Konfor Paketi 50.000 TL Edition
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 37.500 TL GS
Ultimate Paket 201.000 TL GS

Grandland Elektrik fiyatları - Haziran 2026

Opel Grandland Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
157 kW Elektrik Edition Otomatik 2.485.000 TL -
239 kW AWD Elektrik GS Otomatik 4.222.000 TL 3.872.000 TL

Grandland Elektrik, Grandland ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı güç seçeneğiyle satış listesinde yer alıyor. Edition donanımı giriş seviyesi olarak konumlanırken, 239 kW AWD GS versiyonunda lansmana özel fiyat bilgisi öne çıkıyor.

Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Ultimate Paket 201.000 TL GS
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition

Kaynak: Opel Türkiye

