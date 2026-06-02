Opel, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik gibi modeller bulunuyor.
Bu içerikte Opel’in Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
Opel fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Corsa
|1.535.000 TL
|1.395.000 TL
|Corsa Elektrik
|2.101.000 TL
|-
|Frontera
|2.221.000 TL
|-
|Frontera Elektrik
|1.894.000 TL
|1.600.000 TL
|Mokka
|1.988.000 TL
|-
|Mokka GSE
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
|Astra
|2.590.000 TL
|2.290.000 TL
|Grandland
|3.102.000 TL
|2.650.000 TL
|Grandland Elektrik
|2.485.000 TL
|-
Corsa fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 100 HP Benzin
|Edition MT6
|1.535.000 TL
|1.395.000 TL
|Hybrid 1.2 110 (100 HP)
|Edition e-DCT6
|1.999.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.119.000 TL
|-
Opel Corsa, markanın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hatchback modeli olarak listede yer alıyor. Benzinli manuel seçeneğin yanında hibrit motorlu otomatik versiyonlar da sunan model, Haziran ayında kampanyalı başlangıç fiyatıyla dikkat çeken seçeneklerden biri oluyor.
Corsa opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|28.000 TL
|GS
Corsa Elektrik fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|100 kW Elektrik
|GS Otomatik
|2.101.000 TL
|-
Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli seçeneği olarak kompakt gövde yapısını elektrikli sürüşle birleştiriyor. GS donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş ve otomatik kullanım kolaylığı arayanlar için konumlanıyor.
Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Grafik Gri
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Multimedya 10" Ekran
|7.500 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
Frontera fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition e-DCT6
|2.221.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.342.000 TL
|-
Frontera, Opel’in SUV karakterli modelleri arasında daha pratik ve erişilebilir bir seçenek olarak konumlanıyor. Hibrit motor ve e-DCT6 şanzıman kombinasyonuyla listelenen model, Edition ve GS donanımlarıyla farklı beklentilere hitap ediyor.
Frontera opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Frontera Elektrik fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|44 kWh Batarya Elektrik
|GS Otomatik
|1.894.000 TL
|1.600.000 TL
|54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik
|GS Otomatik
|2.009.000 TL
|-
Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı batarya seçeneğiyle listede yer alıyor. 44 kWh bataryalı versiyonda paylaşılan kampanyalı fiyat, Haziran 2026 Opel listesinde öne çıkan indirimli seçeneklerden biri oluyor.
Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Mokka fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 136 HP Benzin
|Edition MT6
|1.988.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|2.650.000 TL
|-
Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.
Mokka opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Teknoloji Paketi
|16.000 TL
|GS
|Navigasyon Paketi
|9.000 TL
|GS
|Bold Pack
|5.000 TL
|GS
Mokka GSE fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|GSE 207 kW Elektrik
|GSE Otomatik
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
Mokka GSE, Opel’in elektrikli ve performans odaklı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. GSE donanımıyla sunulan model, Mokka ailesinde daha güçlü elektrikli sürüş karakteri arayan kullanıcılar için ayrı bir konuma sahip.
Mokka GSE opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GSE
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GSE
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|GSE
|Bold Pack
|5.000 TL
|GSE
Astra fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 130 HP Dizel
|GS AT8
|2.590.000 TL
|2.290.000 TL
Astra, Opel’in kompakt sınıftaki köklü modellerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde dizel motorlu otomatik seçeneğiyle yer alıyor. GS donanımıyla sunulan model, günlük kullanımda konfor, verimlilik ve hatchback pratikliğini birlikte isteyen kullanıcıları hedefliyor.
Astra opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|24.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|20.000 TL
|GS
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
Grandland fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition e-DCT6
|3.102.000 TL
|2.650.000 TL
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS e-DCT6
|3.179.000 TL
|2.850.000 TL
Grandland, Opel’in SUV ürün gamında daha geniş ve üst konumlu seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Edition ve GS donanımlarının ikisinde de kampanyalı fiyat bilgisi paylaşılıyor.
Grandland opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
|Konfor Paketi
|50.000 TL
|Edition
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|37.500 TL
|GS
|Ultimate Paket
|201.000 TL
|GS
Grandland Elektrik fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrik
|Edition Otomatik
|2.485.000 TL
|-
|239 kW AWD Elektrik
|GS Otomatik
|4.222.000 TL
|3.872.000 TL
Grandland Elektrik, Grandland ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı güç seçeneğiyle satış listesinde yer alıyor. Edition donanımı giriş seviyesi olarak konumlanırken, 239 kW AWD GS versiyonunda lansmana özel fiyat bilgisi öne çıkıyor.
Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Ultimate Paket
|201.000 TL
|GS
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
Kaynak: Opel Türkiye