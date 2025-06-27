Microsoft, kasımda 20 yaşına girecek efsane konsol Xbox 360 için birden bire güncelleme yayımladı. Güncelleme, konsolun arayüzüne yenilikler getiriyor.

Çıkalı neredeyse 20 yıl olan ve tarihin en başarılı Xbox donanımlarından biri olarak nitelendirilen Xbox 360, uzun yıllardır güncelleme almıyordu. Ancak bu konuda Microsoft’tan herkesi şaşırtan sürpriz bir hamle geldi. Xbox 360, ortada hiçbir şey yokken durduk yere güncelleme aldı.

Xbox 360’a gelen güncelleme, konsolun arayüzünü ilgilendiriyor. Ana ekranda önemli yenilikler görüyoruz. Güncellemeyi yapan kullanıcılar “Xbox360” subreddit’i üzerinden ekran görüntüsü paylaşarak neler değiştiği hakkında fikir edinmemizi sağladı.

Güncellemenin ardından arayüz böyle gözükmeye başladı

*u/trackwalker (Reddit)

Ekran görüntülerine baktığımızda arayüzde çok büyük olmasalar da küçük kozmetik değişiklikler yapıldığını görebiliyoruz. Örneğin kapak görsellerinde yenilikler var. Artık oyunların ve uygulamaların görselleri uzatılmış gibi görünmüyor. Garip bir görüntüye yol açan bu tasarım çok şikâyet edilen bir durumdu. Artık kapaklar, normal fotoğraflar gibi olarak görünecek.

Buna ek olarak güncellemeyle gelen en dikkat çekici kısımlarda reklamlar. Artık Xbox 360’da yeni nesil Xbox Series X/S konsollarının daha büyük, daha öne çıkan reklamlarını göreceğiz. Örneğin yukarıdaki görselde arayüzdeki en büyük 2 kısmın yeni nesil Xbox reklamları olduğunu görebiliyoruz. Biri konsolların fotoğrafını, diğeri ise mağazaya yönlendiren QR kodunu içeriyor. Microsoft, 20 yıllık Xbox 360 üzerinden insanları yeni nesil cihazlarına geçiş yapmaya teşvik etmeye çalışıyor diyebiliriz.

2005’ten beri hayatımızda olan Xbox 360, 84 milyon satış ile Microsoft’un şu ana kadar tarihte en çok satan konsoluydu. 19 yıl da mağazası aktif kalmıştı. Yani uzun süre destek verilen bir konsoldu. 20 yıla yakın süre sonra yeniden güncelleme alması da sevindirici diyebiliriz.