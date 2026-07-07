Dünyanın en güçlü otomobillerinden biri olmayı başaran manuel şanzımanlı Hennessey Venom F5-M tanıtıldı.

Hennessey, otomotiv dünyasındaki güç sınırlarını altüst etmeye devam ediyor. Şimdi ise firma, Venom F5-M ismi verilen yepyeni bir hiper otomobille karşımıza çıktı. Bu araç, dünyanın en güçlü araçlarından biri olarak piyasaya sürülürken manuel şanzımanla birlikte geliyor.

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Birleşik Krallık’ta düzenlenen bu yılki Goodwood Hız Festivali’nde tanıtılan yeni model, adındaki “M” harfinden de anlaşılabileceği üzere manuel şanzımanla geliyor ve saf sürüş mekaniğini akılalmaz bir güçle harmanlıyor.

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Karşınızda 2.059 beygir gücü üreten Hennessey Venom F5-M

Aslında F5-M modeli ilk olarak 2024 yılında duyurulmuştu. O zamanki açıklamada aracın 1842 beygir gücü olacağı aktarılmıştı. Ancak seri üretim versiyonu çıtayı daha da yukarı çıkararak ilk duyurulduğu versiyondan da daha güçlü bir şekilde geldi. Öyle ki araçta çift turbolu 6,6 litrelik V8 motor bulunuyor ve tamı tamına 2059 beygir gücü üretebiliyor.

Bu dudak uçuklatan güç, dünyanın en güçlü seri üretim otomobillerinden biri olan aracın tüm gücünü, 6 ileri manuel şanzıman üzerinden sadece ve sadece arka tekerleklere aktarmasını sağlıyor. Bu devasa güç ünitesi, güncellenmiş gövde panelleri barındıran yeni bir karbon fiber monokok şasi içinde korunuyor. Yapılan aerodinamik revizyonlar kapsamında entegre tavan hava girişi ve özellikle 322 km/s üzerindeki hızlarda ilave yere basma kuvveti üretmek için tasarlanan 139,7 cm uzunluğunda devasa bir kanatı da var. Sadece roadster gövde tipiyle satın alınabilecek olan F5-M, aynı zamanda Venom ailesinde bir ilke imza atarak adaptif süspansiyon sistemini standart olarak sunuyor.

F-5M hiper otomobil, tahmin edebileceğiniz gibi sınırlı sayıda üretilecek. Hennessey, araçtan sadece 12 adet üreteceğini ve başlangıç fiyatının 2,65 milyon dolar olduğunu açıkladı.