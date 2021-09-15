Emojilerin yönetimini sağlayan Unicode Konsorsiyumu, Unicode 14.0'ü resmen duyurdu. Bu duyuru, akıllı telefon ve diğer platformlara gelecek yeni emojilerin belli olduğu anlamına geliyor. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yakın bir gelecekte 37 yeni emoji ve 112 yeni tasarım kullanabilecekler.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren emojiler, bugün herkes tarafından kullanılan duygu bildirim şekilleri haline geldiler. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, bir doktorun sağlıkla ilgili daha fazla emoji istediğinden bile bahsetmiştik. Şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni emojilerin kullanıma sunulmasını kabul eden Unicode Konsorsiyumu, Unicode 14.0'ü duyurdu.

Unicode Konsorsiyumu'nun duyurduğu Unicode sürümleri, akıllı telefonlar ve diğer platformlara eklenecek. Bu bağlamda, kullanıcılara 37 yeni emoji sunulacak. Bu emojiler, her zaman olduğu gibi yeni yüzler, yeni el işaretleri, yeni karakterler ve diğer nesnelerden oluşacak. Emojilerin renk seçenekleri gibi farklı varyasyonları da hesaba kattığımızda, toplamda 112 yeni tasarım kullanılabilir olacak.

İşte Unicode 14.0 ile kullanıma sunulacak yeni emojiler

Yapılan çalışmalarla birlikte hayatımıza dahil edilen 112 yeni emoji tasarımı, akıllı telefonlarda ve diğer platformlarda kullanılabilen tüm emoji tasarımı sayısını 3.633'e çıkarmış oldu. Böylelikle kullanıcılar, artık çok daha fazla emojiyi kullanarak, duygularını yazısız bir şekilde tarif edebilecekler.

Unicode Konsorsiyumu'nun duyurduğu Unicode 14.0'ün ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Ancak tüm yeni emojilerin bu yıl sona ermeden önce kullanıcılara ulaşması bekleniyor.