Hideo Kojima, Silent Hills'i Tekrar Canlandıracak

Bugün korku oyunu sevenleri sevindirecek bir haberle karşınızdayız. Korku oyunlarının popüler markalarından olan Silent Hill ile ilgili iki farklı iddia ortaya atıldı. Üstelik bunlardan bir tanesi Hideo Kojima'nın iptal edilen oyunuyla ilgili.

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre oyun dünyasının en bilinen isimlerinden Hideo Kojima, Sony Interactive Entertainment ve Konami ile birlikte PlayStation 5 için çıkacak olan Silent Hills oyunu üstünde çalışıyor.

Oyun dünyasını yakından takip edenler Kojima, Sony Interactive Entertainment, Konami ve Silent Hills'in daha önce de yan yana geldiğini hatırlayacaktır. Kojima, Konami'den ayrılmadan önce yeni Silent Hills oyununun demosu P.T.'yi çıkarmış ancak oyun, hiçbir zaman tam halini görememişti.

Korku hayranlarını sevindirecek haberler

Silent Hill / Silent Hills ile ilgili korku oyunu sevenleri sevindirecek iki farklı söylenti bulunuyor. Bunlardan ilki, Sony Interactive Entertainment Japonya yani Team Siren'ın oyunun orijinal yaratıcılarıyla birlikte Silent Hill 'reboot'u üstünde çalıştıkları yönünde. İkincisi ise Kojima ve Konami'nin daha önce iptal edilen Silent Hills'i yeniden canlandırmak için bir araya gelmelerini konu alıyor.

Bu iki söylentinin ortak noktası ise oyunların PlayStation 5'e özel olacağıyla ilgili. Şu an için bu iki oyunun ortak bir proje mi olduğu yoksa farklı projeler mi olduğuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak farklı projeler olma ihtimali oldukça yüksek. Tabii Sony'nin ve Konami'nin neden iki farklı Silent Hill oyunu istemiş olabileceğini tahmin etmek ise oldukça zor.

Ayrıca Comicbook'ta yer alan bir habere göre Hideo Kojima'nın üstünde çalıştığı Silent Hills oyunu, önümüzdeki ay düzenlenecek olan The Game Awards 2020'de duyurulabilir. Her söylenti haberimizde söylediğimiz gibi henüz konuyla ilgili hiçbir kurumdan resmi açıklama gelmiş değil, dolayısıyla bunların sadece söylenti olarak kalma ihtimalini de bir köşeye atmamak gerekiyor.