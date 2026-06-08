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Efsane Üçleme Geri Dönüyor: Hitman Classic Trilogy Remastered Duyuruldu!

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Saber Interactive, ikonik Hitman üçlemesinin remaster versiyonlarının geleceğini açıkladı.

Efsane Üçleme Geri Dönüyor: Hitman Classic Trilogy Remastered Duyuruldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Hitman üçlemesi, tarihin en ikonik oyun serilerinden biri olarak nitelendiriyor. Gizlilik türündeki bu klasik oyunlarla ilgili şimdi de hayranları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Saber Interactive, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla Hitman üçlemesinin günümüz grafiklerine uyarlanan remaster versiyonlarının geleceğini resmen açıkladı. Gelin detaylara bakalım.

Hitman üçlemesinin remaster’ı 2027’de gelecek

Saber’ın aktardığına göre ikonik üç oyunun remaster versiyonları, 2027 yılında piyasaya sürülecek. Üçlemede Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin ve Hitman Contracts yer alıyor.

Şirket, oyunların orijianl geliştiricileri olan IO Interactive ile ortak geliştirecek. Saber’ın yakın zamanda Tomb Raider ve Legacy of Kain Soul Reaver gibi oyunları remaster’ladığını görmüştük. Şimdi ise bunlara bir de Hitman üçlemesi eklenecek.

Açıklamaya göre Hitman üçlemesinin remaster versiyonları günümüz grafiklerine uygun hâle getirilen grafik iyileştirmeleriyle gelecek. Yüksek çözünürlüklü dokular, iyileştirilmiş ortamlar, yükseltilmiş karakter modelleri, daha modern oynanış gibi yenilikler sunacak. Ayrıca kullanıcılara isterlerse orijinal grafiklere geçmelerine imkân tanıyacak bir mod da eklenecek.

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