HMD Global, Nokia 5.4'ü Yakında Piyasaya Sürecek

NokiaPowerUser tarafından paylaşılan habere göre HMD Global, Nokia 5 serisinin yeni üyesi 5.4'ü yakında piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefondan gelen ilk detaylara göre telefonun ekranı, delikli ekran tasarımına ev sahipliği yapacak.

HMD Global bünyesinde faaliyetlerine devam eden Nokia, mart ayında fiyat performans canavarı sayabileceğimiz bir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Nokia 5.3 olarak adlandırılan yeni akıllı telefon, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyordu. Bugün ortaya çıkan yeni bir bilgiyse Nokia'nın aynı seriye ekleyeceği yeni telefona aitti.

NokiaPowerUser tarafından paylaşılan bilgiye göre Finlandiya merkezli HMD Global, Nokia 5 serisine yeni bir akıllı telefon eklemeye hazırlanıyor. Nokia 5.4 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri ilk kez bugün ortaya çıktı. Telefon, Nokia 5.3 gibi bütçe dostu bir telefon olacak gibi duruyor.

Nokia 5.4'ten gelen ilk detaylar:

NokiaPowerUser'ın haberine göre Nokia 5.4, delikli ekran tasarımını taşıyacak. Akıllı telefon, 6,4 inçlik bir ekranla gelecek. 4 GB RAM'e ev sahipliği yapacak olan telefon, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı şeklinde iki farklı seçenekle satılacak.

Akıllı telefon, Mavi ve Mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Ancak telefonun tek renk seçeneği bu olmayacak. Habere göre Nokia, telefonu tanıttıktan sonra yeni renk seçeneklerini de satışa sunacak. Telefonun işlemcisi ve geriye kalan diğer donanımları hakkında şu an için bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak habere göre HMD Global, Nokia 5.4'ü beklenenden daha erken bir zamanda piyasaya sürmeyi planlıyor. Eğer haberde verilen bu detay doğruysa Nokia 5.4 hakkında önümüzdeki günlerde yeni şeyler duymaya başlayacağız. Telefonun nasıl bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı da ortaya çıkan bilgilerden birisi olacaktır.