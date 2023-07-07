Piyasaya sürdüğü otomobillerle tüketicileri mest etmeyi başaran Japon otomobil devi Honda'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Daha haziran ayının ortasında Türkiye'ye giriş yapan Civic Type-R'a ayağının tozuyla zam geldi. Tabi bu şaşırtıcı değil. Neticede dolar kuru, bundan iki hafta önce 23,60 TL seviyelerindeyken, şimdilerde 26,10 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda temmuz ayı sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmi siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Honda fiyatları - Temmuz 2023
|Model
|12 Haziran Başlangıç Fiyatı
|5 Temmuz Başlangıç Fiyatı
|Jazz
|1.272.500 TL
|1.345.000 TL
|City
|897.000 TL
|976.000 TL
|Civic
|1.360.500 TL
|1.546.500 TL
|HR-V
|1.474.000 TL
|1.675.500 TL
|Accord
|1.808.000 TL
|2.054.500 TL
|CR-V
|1.815.000 TL
|2.062.500 TL
|Civic Type-R
|3.350.000 TL
|3.506.500 TL
Jazz fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Executive, Otomatik
|1.345.000 TL
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Crosstar Executive, Otomatik
|1.383.500 TL
City fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|976.000 TL
|1.5L VTEC, Benzinli
|Executive, Otomatik
|1.004.000 TL
Civic fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.546.500 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|1.675.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.546.500 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|1.675.000 TL
HR-V fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.675.500 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|1.731.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Style, Otomatik
|1.847.500 TL
Accord fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo, Benzinli
|Executive, Otomatik
|2.054.500 TL
|1.5L VTEC Turbo, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|2.196.500 TL
CR-V fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|2.062.500 TL
|1.5L VTEC Turbo, Benzinli
|Executive, Otomatik
|2.263.000 TL
|1.5L VTEC Turbo, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|2.435.500 TL
|2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Executive+, Otomatik
|3.772.000 TL
Civic Type-R fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L VTEC Turbo, Benzinli
|Type-R, Otomatik
|3.506.500 TL