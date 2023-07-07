Honda, temmuz ayı fiyat listesini paylaştı. Marka, tüm modellere zam yaptı. Uygun fiyatlı olması beklenen City bile neredeyse 1 milyon TL seviyesine ulaştı. Bir Honda sahibi olmak hiç olmadığı kadar zorlaşmış durumda.

Piyasaya sürdüğü otomobillerle tüketicileri mest etmeyi başaran Japon otomobil devi Honda'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Daha haziran ayının ortasında Türkiye'ye giriş yapan Civic Type-R'a ayağının tozuyla zam geldi. Tabi bu şaşırtıcı değil. Neticede dolar kuru, bundan iki hafta önce 23,60 TL seviyelerindeyken, şimdilerde 26,10 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda temmuz ayı sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmi siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim. Honda fiyatları - Temmuz 2023 Model 12 Haziran Başlangıç Fiyatı 5 Temmuz Başlangıç Fiyatı Jazz 1.272.500 TL 1.345.000 TL City 897.000 TL 976.000 TL Civic 1.360.500 TL 1.546.500 TL HR-V 1.474.000 TL 1.675.500 TL Accord 1.808.000 TL 2.054.500 TL CR-V 1.815.000 TL 2.062.500 TL Civic Type-R 3.350.000 TL 3.506.500 TL Jazz fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive, Otomatik 1.345.000 TL 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar Executive, Otomatik 1.383.500 TL City fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC, Benzinli Elegance, Otomatik 976.000 TL 1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 1.004.000 TL Civic fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance, Otomatik 1.546.500 TL 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.675.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance, Otomatik 1.546.500 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.675.000 TL HR-V fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.675.500 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.731.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Style, Otomatik 1.847.500 TL Accord fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 2.054.500 TL 1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 2.196.500 TL CR-V fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC Turbo, Benzinli Elegance, Otomatik 2.062.500 TL 1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 2.263.000 TL 1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 2.435.500 TL 2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive+, Otomatik 3.772.000 TL Civic Type-R fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Otomatik 3.506.500 TL

33 23 2 1 1