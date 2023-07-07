Honda Civic Type-R, Türkiye'de Satışa Çıktığına Pişman: 2 Haftada 150 Bin TL Zam Yedi!

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Honda, temmuz ayı fiyat listesini paylaştı. Marka, tüm modellere zam yaptı. Uygun fiyatlı olması beklenen City bile neredeyse 1 milyon TL seviyesine ulaştı. Bir Honda sahibi olmak hiç olmadığı kadar zorlaşmış durumda.

Piyasaya sürdüğü otomobillerle tüketicileri mest etmeyi başaran Japon otomobil devi Honda'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Daha haziran ayının ortasında Türkiye'ye giriş yapan Civic Type-R'a ayağının tozuyla zam geldi. Tabi bu şaşırtıcı değil. Neticede dolar kuru, bundan iki hafta önce 23,60 TL seviyelerindeyken, şimdilerde 26,10 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda temmuz ayı sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmi siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Honda fiyatları - Temmuz 2023

Model 12 Haziran Başlangıç Fiyatı 5 Temmuz Başlangıç Fiyatı
Jazz 1.272.500 TL 1.345.000 TL
City 897.000 TL 976.000 TL
Civic 1.360.500 TL 1.546.500 TL
HR-V 1.474.000 TL 1.675.500 TL
Accord 1.808.000 TL 2.054.500 TL
CR-V 1.815.000 TL 2.062.500 TL
Civic Type-R 3.350.000 TL 3.506.500 TL

Jazz fiyatları - Temmuz 2023

Honda Jazz

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive, Otomatik 1.345.000 TL
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar Executive, Otomatik 1.383.500 TL

City fiyatları - Temmuz 2023

Honda City

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC, Benzinli Elegance, Otomatik 976.000 TL
1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 1.004.000 TL

Civic fiyatları - Temmuz 2023

Honda Civic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance, Otomatik 1.546.500 TL
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.675.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance, Otomatik 1.546.500 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.675.000 TL

HR-V fiyatları - Temmuz 2023

Honda HR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.675.500 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.731.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Style, Otomatik 1.847.500 TL

Accord fiyatları - Temmuz 2023

Honda Accord

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 2.054.500 TL
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 2.196.500 TL

CR-V fiyatları - Temmuz 2023

CR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Elegance, Otomatik 2.062.500 TL
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 2.263.000 TL
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 2.435.500 TL
2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive+, Otomatik 3.772.000 TL

Civic Type-R fiyatları - Temmuz 2023

Honda Civic Type-R fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Otomatik 3.506.500 TL
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