Batarya konusunda sektörün lider isimlerinden olan HONOR, 12.000 mAh'lik rekor kıracak bataryalı bir telefon üzerinde çalışıyor. Ayrıca bir başka ilk olacak iki hücreli 10.000 mAh bataryalı cihaz da geliyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren Çin merkezli HONOR, dünya çapında öne çıkan telefon markalarından biriydi. Şirket, özellikle de son zamanlarda silikon karbon teknolojisi sayesinde cihazlarında yüksek kapasiteli bataryalar sunmasıyla dikkat çekiyordu. Hatta bu alanda lider firmalardan biriydi.

Firma, geçen yılki WIN serisi cihazlarıyla 10.000 mAh’lik bataryalı telefon modellerini piyasaya sürmüştü. Son sızıntılar ise bundan da büyük bataryaların yolda olduğunu gösteriyor. Öyle ki firma minimum 10.000 mAh sınıfı bataryalara sahip dört ek akıllı telefon daha geliştiriyor.

12.000 mAh bataryalı HONOR telefon gelecek

İddiaya göre HONOR’un piyasaya süreceği bu dört telefondan özellikle 2’si sektörde daha önce eşi benzeri pek görülmeyen cihazlar olacak. Birisinin 12.000 mAh’lik âdeta “akü gibi” diyebileceğimiz devasa bir bataryaya sahip olacağı aktarılmış. Eğer doğru çıkarsa cihaz, ana akım akıllı telefonlar için yeni bir rekor olacak.

İkinci cihazın ise yine sektörde bir ilk olabilecek çift hücreli 10.000 mAh pil ile geleceği söyleniyor. Çift hücreli yapı, ısı ve şarj verimliliği konusunda büyük avantaj sağlayacak. Bu da HONOR’un 10.000 mAh'lik bir telefonda 120W hızlı şarjı telefonu aşırı ısıtmadan gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Sızıntıda ürünlerin isimleri veya ne zaman gelecekleri yer almamış. Ancak tahminlere göre bu cihazlar HONOR X80, Power 3 veya WIN 2 serisinin parçası olabilir. Önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi gelecektir.