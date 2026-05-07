Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

HONOR, 12.000 mAh'lik Rekor Kıracak Bataryaya Sahip Telefon Geliştiriyor!

Batarya konusunda sektörün lider isimlerinden olan HONOR, 12.000 mAh'lik rekor kıracak bataryalı bir telefon üzerinde çalışıyor. Ayrıca bir başka ilk olacak iki hücreli 10.000 mAh bataryalı cihaz da geliyor.

HONOR, 12.000 mAh'lik Rekor Kıracak Bataryaya Sahip Telefon Geliştiriyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren Çin merkezli HONOR, dünya çapında öne çıkan telefon markalarından biriydi. Şirket, özellikle de son zamanlarda silikon karbon teknolojisi sayesinde cihazlarında yüksek kapasiteli bataryalar sunmasıyla dikkat çekiyordu. Hatta bu alanda lider firmalardan biriydi.

Firma, geçen yılki WIN serisi cihazlarıyla 10.000 mAh’lik bataryalı telefon modellerini piyasaya sürmüştü. Son sızıntılar ise bundan da büyük bataryaların yolda olduğunu gösteriyor. Öyle ki firma minimum 10.000 mAh sınıfı bataryalara sahip dört ek akıllı telefon daha geliştiriyor.

İçerikten Görseller

HONOR, 12.000 mAh'lik Rekor Kıracak Bataryaya Sahip Telefon Geliştiriyor!
win

12.000 mAh bataryalı HONOR telefon gelecek

win

İddiaya göre HONOR’un piyasaya süreceği bu dört telefondan özellikle 2’si sektörde daha önce eşi benzeri pek görülmeyen cihazlar olacak. Birisinin 12.000 mAh’lik âdeta “akü gibi” diyebileceğimiz devasa bir bataryaya sahip olacağı aktarılmış. Eğer doğru çıkarsa cihaz, ana akım akıllı telefonlar için yeni bir rekor olacak.

İkinci cihazın ise yine sektörde bir ilk olabilecek çift hücreli 10.000 mAh pil ile geleceği söyleniyor. Çift hücreli yapı, ısı ve şarj verimliliği konusunda büyük avantaj sağlayacak. Bu da HONOR’un 10.000 mAh'lik bir telefonda 120W hızlı şarjı telefonu aşırı ısıtmadan gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Sızıntıda ürünlerin isimleri veya ne zaman gelecekleri yer almamış. Ancak tahminlere göre bu cihazlar HONOR X80, Power 3 veya WIN 2 serisinin parçası olabilir. Önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi gelecektir.

HONOR 600 Serisi Kaçırılmayacak Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu HONOR 600 Serisi Kaçırılmayacak Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Akıllı Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com