Honor 30 serisinin kameraları, tanıtımlarda en çok öne çıkan noktalardan biriydi. Amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi Honor 30 Pro+, puanıyla DxOMark'ta ikinci sıraya yerleşti.

Huawei'nin alt markası olan Honor, kısa süre önce amiral gemisi Honor 30 serisini tanıttı. Serinin üst düzey akıllı telefonu Honor 30 Pro+, dikkat çeken kamera performansıyla DxOmark'ta Huawei P40 Pro'nun hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

DxOmark, profesyonel veya dijital kameraların yanı sıra akıllı telefonları da kıyaslayan bir derecelendirme platformu. DxOmark, en net sonuçları elde etmek için cihazları farklı koşullarda ve ortamlarda çeşitli kamera testlerine sokuyor.

Honor 30 Pro+'ın DxOmark puanı:

Honor 30 Pro+, fotoğraf tarafında 136 puan, video tarafında ise 104 puan olmak üzere genel performansta 125 puan aldı. Telefon, kamera performansıyla gerçek bir amiral gemisi olduğunu ispatlıyor. Cihaz, otomatik odaklama, pozlama ve renk gibi kriterlerde yüksek puanlar alırken, özellikle yakınlaştırma yetenekleriyle öne çıkıyor. Honor 30 Pro+'ta, 16 MP ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto lensin yanı sıra 50 MP ana sensör bulunuyor.

Video tarafına gelirsek, pozlama, renkler ve otomatik odaklama gibi özellikler yine etkileyici puanlar alırken, stabilizasyon en önemli noktalardan biriydi. Yani telefonun kameraları görüntü sabitlemede oldukça iyi bir performans sunuyor. Diğer yandan, videoların doğal renklere ve detaylı dokulara sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Honor 30 Pro+, yeni nesil amiral gemilerinde standart olan 60 fps'de 4K (2160p) kayıt yapabiliyor.Genel olarak, Honor 30 Pro+'ın dinamik aralık, doku, hızlı otomatik odaklama ve görüntü sabitleme gibi kriterlerde iyi iş çıkardığı söylenebilir. Bununla birlikte, düşük ışıkta fotoğraflarda keskinlik kaybı görülebiliyor. Ayrıca beyaz dengesi de video tarafındaki sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Honor 30 Pro+, kameralarıyla DxOmark'ın şimdiye kadar derecelendirdiği en iyi akıllı telefonlardan biri olduğunu gösterdi.