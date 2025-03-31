Söylentilere göre Honor, 8.000 mAh gibi güçlü bir pil kapasitesine sahip orta segment telefonunu yakında tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon sektörünü yapay zekâ furyası alıp götürse de günümüzde birçok kullanıcının hâlâ ilk önem verdiği şey pil ve yeni bir iddiaya göre günlerce şarjınızın bitmeyeceği bir telefon geliyor.

Silikon karbon teknolojisinin yükselişi, Çinli üreticilerin daha büyük ve daha verimli bataryalar geliştirmesini sağladı. Son söylentiler Realme, OnePlus ve Oppo’nun yüksek pil kapasiteli telefonlar üzerinde çalıştığını ortaya çıkarırken, yeni gelişmeye göre Honor tam 8.000 mAh pile sahip yeni telefonuyla aralarından sıyrılacak.

8.000 mAh pile Snapdragon 7 serisi işlemci eşlik edecek

Dahası Honor'un 8.000 mAh pile sahip bu telefonu amiral gemisi değil orta segment bir telefon olacak. Böylesine büyük bir pil sayesinde kullanıcıların günlerce şarj endişesi yaşamadan telefonlarını kullanabilecekleri söylenirken, telefon pil verimliliğiyle bilinen Snapdragon 7 serisi bir işlemciyle gelecek.

Birkaç yıl öncesine kadar böylesine büyük bataryaların ince ve şık akıllı telefonlara sığdırılması imkânsız görünüyordu ancak işte burada devreye silikon karbon pil teknolojisi giriyor. Grafitten 10 kat daha fazla lityum iyon depolayabilen bu teknoloji, geleneksel lityum iyon pillerden çok daha verimli çalışıyor.

Honor’un bu yeni telefonunu ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceğine dair şimdilik bilgi yok ancak Çinli rakiplerinin de bu yıl benzer modelleri tanıtacağı düşünüldüğünde tüm markalar olabildiğince hızlı olmak isteyecektir.

Bende 8.000 mAh pil yok ama şarjım uzun gitsin diyorsan: