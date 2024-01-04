Dünyanın en çok oynanan çevrim içi çok oyunculu savaş arenası oyunu Honor of Kings, Çin ve Brezilya'nın ardından Türkiye'ye de geliyor. Honor of Kings'in ön kayıt süreci de başladı.

Level Infinite ve TiMi Studio Group tarafından geliştirilen MOBA oyunu Honor of Kings'in yakında Türkiye'deki oyuncular tarafından da mobil cihazlarda oynanabileceği açıklandı. Oyunun ön kayıt süreci de bugün itibariyla başlamış oldu. Ön kayıt yaptıran oyuncular için bazı oyun içi ödüller de hazırlandı.

Honor of Kings'in ön kayıt hediyeleri belli oldu

Türkiye'den oyunu oynamak isteyen ve ön kayıt yaptıran oyunculara verilecek olan özel oyun içi ödüller de açıklandı. Bu ödüller şu şekilde:

Oyunun sembolik kahramanlarından biri olan Ying

Ying’in Kızıl Püskül kostümü

500 Elmas

2000 Arcana Parçası

5000 oyun içi para

Sınırlı bir süre için tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü

Honor of Kings'e ön kayıt nasıl yaptırılır?

Oyuna ön kayıt yaptırmak için kullanılabilecek ilk yol, Android ve iOS cihazlarda uygulama mağazasına giderek "Honor of Kings" araması yapmak. Oyunun sayfasında "yükle" seçeneğine tıkladığımızda ön kayıt sırasına girmiş oluyoruz. Ayrıca bu sayfadan da ön kayıt yaptırmak mümkün.

2015 yılında piyasaya çıkan Honor of Kings, kısa sürede Çin'de kültürel bir fenomen hâline gelmiş ve günlük aktif kullanıcı sayısında 100 milyonu geride bırakmayı başarmıştı. Oyun, geçtiğimiz Mart ayında Çin dışında ilk defa Brezilya'da yayımlanmış, mağazalarda ilk sıraya yükselmiş ve ödüller kazanmıştı.