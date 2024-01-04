Dünyanın En Çok Oynanan Mobil MOBA Oyunu Honor of Kings, Türkiye'de Ön Kayıta Açıldı

1 dk okuma süresi
3
1
0
0
0
Dünyanın en çok oynanan çevrim içi çok oyunculu savaş arenası oyunu Honor of Kings, Çin ve Brezilya'nın ardından Türkiye'ye de geliyor. Honor of Kings'in ön kayıt süreci de başladı.

Level Infinite ve TiMi Studio Group tarafından geliştirilen MOBA oyunu Honor of Kings'in yakında Türkiye'deki oyuncular tarafından da mobil cihazlarda oynanabileceği açıklandı. Oyunun ön kayıt süreci de bugün itibariyla başlamış oldu. Ön kayıt yaptıran oyuncular için bazı oyun içi ödüller de hazırlandı.

Honor of Kings'in ön kayıt hediyeleri belli oldu

honor of kings

Türkiye'den oyunu oynamak isteyen ve ön kayıt yaptıran oyunculara verilecek olan özel oyun içi ödüller de açıklandı. Bu ödüller şu şekilde:

  • Oyunun sembolik kahramanlarından biri olan Ying
  • Ying’in Kızıl Püskül kostümü
  • 500 Elmas
  • 2000 Arcana Parçası
  • 5000 oyun içi para
  • Sınırlı bir süre için tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü

Honor of Kings'e ön kayıt nasıl yaptırılır?

honor of kings

Oyuna ön kayıt yaptırmak için kullanılabilecek ilk yol, Android ve iOS cihazlarda uygulama mağazasına giderek "Honor of Kings" araması yapmak. Oyunun sayfasında "yükle" seçeneğine tıkladığımızda ön kayıt sırasına girmiş oluyoruz. Ayrıca bu sayfadan da ön kayıt yaptırmak mümkün. 

2015 yılında piyasaya çıkan Honor of Kings, kısa sürede Çin'de kültürel bir fenomen hâline gelmiş ve günlük aktif kullanıcı sayısında 100 milyonu geride bırakmayı başarmıştı. Oyun, geçtiğimiz Mart ayında Çin dışında ilk defa Brezilya'da yayımlanmış, mağazalarda ilk sıraya yükselmiş ve ödüller kazanmıştı. 
İLGİLİ HABER

Bir Dönem Hayatımıza Fırtına Gibi Girse de Şimdi Yerinde Yeller Esen 14 Mobil Oyun

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
3
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler