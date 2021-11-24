1995 yılında karısının düzenlediği suikata kurban giden Maurizio Gucci'nin hayatı, House of Gucci filmiyle kasım ayında beyaz perdede seyircilerle buluşacak. Al Pacino, Adam Driver ve Lady Gaga gibi isimlerin bulunduğu filmin ilk fragmanı yayınlandı.

1921 yılında İtalya'da kurulan Gucci, günümüzde popüler ve lüks giyim markası denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri. Markanın kurucusu Gucci Gucci'nin torunu olan ve moda devinin başkanlığını yapan Maurizio Gucci, 1995 yılında suikasta kurban gitmişti.

Gucci'yi bugünkü konumuna getiren başarılı iş insanı Maurizio Gucci'nin hayatı, House of Gucci adlı filmle beyaz perdeye taşınıyor. Başrollerinde Al Pacino, Jared Leto ve Adam Driver gibi büyük isimlerin yer aldığı filmin ilk fragmanı, geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

House of Gucci'nin yayınlanan ilk fragmanı:

1983-1993 arasında modaevinin başkanlığını yapan Maruizio Gucci, 18 yıllık eşinin tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülmüştü. 1995 yılında yaşanan ve Gucci'nin eşi Patrizia Reggiani tarafından düzenlenen bu suikast, dönemin en ses getiren olaylarından biri haline gelmişti.

Hem moda hem de iş dünyasında büyük ses getiren bu olay, Riddly Scott yönetmenlenliğinde beyaz perdeye taşınıyor. Patrizia Reggiani'yi Lady Gaga'nın canlandırdığı film'de Maurizio Gucci'ye hayat veren isim ise Adam Driver oldu. House of Gucci'nin 24 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.