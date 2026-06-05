Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Huawei, özellikle akıllı telefonlarıyla öne çıkmayı başarıyordu. Şimdi ise küresel pazar için uygun fiyatlı bir model olan nova Y74’ü sessiz sedasız tanıttı. Telefon, Çin’de satılan Enjoy 90 Plus’ın küresel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
Huawei nova Y74 modelinin arka tarafında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Önünde ise delikli ekran bizi karşılıyor. Telefon, uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük batarya, uygulamalara tek tıkla erişmeyi sağlayan X butonu gibi dikkat çeken özelliklere sahip.
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Huawei nova Y74 teknik özellikleri
|Ekran
|6,67 inç, 90 Hz, HD+, 850 nit, LCD
|İşlemci
|Kirin 800 serisi
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256 GB
|Arka kamera
|50 MP f/1.8
|Ön kamera
|8 MP f/2.0
|Batarya
|6620 mAh (40W)
|İşletim sistemi
|EMUI 12
6,67 inç 90 Hz, 6620 mAh batarya, Bluetooth 5.1, EMUI 12 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan nova Y74 modeli, siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.