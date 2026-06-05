Huawei, yeni uygun fiyatlı telefonu nova Y74'ü tanıttı. İşte özellikleri.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Huawei, özellikle akıllı telefonlarıyla öne çıkmayı başarıyordu. Şimdi ise küresel pazar için uygun fiyatlı bir model olan nova Y74’ü sessiz sedasız tanıttı. Telefon, Çin’de satılan Enjoy 90 Plus’ın küresel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Huawei nova Y74 modelinin arka tarafında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Önünde ise delikli ekran bizi karşılıyor. Telefon, uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük batarya, uygulamalara tek tıkla erişmeyi sağlayan X butonu gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Huawei nova Y74 teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 90 Hz, HD+, 850 nit, LCD İşlemci Kirin 800 serisi RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP f/1.8 Ön kamera 8 MP f/2.0 Batarya 6620 mAh (40W) İşletim sistemi EMUI 12

6,67 inç 90 Hz, 6620 mAh batarya, Bluetooth 5.1, EMUI 12 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan nova Y74 modeli, siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.