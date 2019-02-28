  • Huawei P30 Pro, 40 W'lık Hızlı Şarja Sahip Olacak

Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi P30 Pro, 40 W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Olacak

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Huawei yeni nesil amiral gemileri P30 ve P30 Pro, Çin 3C sertifikalandırma kurumunun internet sitesinde ortaya çıktı. Sertifikalar, telefonlar hakkında çok fazla bilgi içermese de batarya ve şarj konusunda bazı noktaları netleştiriyor.

Huawei'nin kendi ülkesi Çin'in 3C sertifikalandırma kurumunda ortaya çıkan P30 ve P30 Pro, şirketin 2019 yılındaki amiral gemisi telefonları olacak. Sertifika, bizlere teknik özellikler hakkında çok fazla bilgi sunmasa da gelecek ay tanıtılması beklenen cihazların şarjlarının oldukça hızlı olacağını gösteriyor.
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P30 Pro, Huawei'nin Mate 20 Pro'da da kullandığı SuperCharge sistemini kullanacak ve böylece 40 Watt'lık güç girişine sahip olacak. Standart P30 ise 22.5 Watt'lık güç girişiyle hızlı şarjlı destekleyecek.

Huawei'nin SuperCharge sistemi, P30 Pro'nun bataryasının yalnızca 30 dakikada 0'dan %70'e şarj edilebilmesine olanak sağlıyor. Şirketin P30 Pro'da bu teknolojiyi kullanıp, P30'da kullanmayacak olması biraz üzücü olsa da farklı fiyatlardaki cihazlar olacakları için çok da şaşırılacak bir durum değil. Bir zamanlar 10 Watt'lık şarja hızlı şarj denildiği düşünüldüğünde, 22.5 Watt için fena sayılmaz yorumu yapılabilir.
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Sertifikalandırma, kablosuz şarj konusunda herhangi bir şey söylemiyor olsa da her iki telefonun da bu özelliğe sahip olacağı neredeyse kesin. Huawei'nin, Mate 20 Pro'da tersine kablosuz şarjı büyük bir reklam aracı olarak kullandığını düşününce, P30 Pro'da bundan vazgeçecek olması olası görünmüyor.

Kaynak : https://www.androidheadlines.com/2019/02/huawei-p30-p30-pro-3c-certification.html
Etiketler: huawei, hızlı şarj, Huawei P30 Pro, SuperCharge
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