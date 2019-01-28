Android telefon piyasasının son dönemde yükselen yıldızlarından Huawei'nin P30 serisi cihazlarının kod adları belli oldu.

Başı batılı devletlerle belada olan Çinli telefon üreticisi Huawei, yılın ilk yarısında birkaç farklı P serisi telefonun duyurusunu yapmayı planlıyor. Şirketin nisan ayında bu açıklamayı yapacağı düşünülürken, telefonların kod adları da gün yüzüne çıktı. Eurasian Economic Commission tarafından sertifikaları alınan VOG-L29, ELE-L29 ve MAR-LX1M cihazlarının sırasıyla Huawei P30, P30 Pro ve P30 Lite olması bekleniyor.

Rus teknoloji sitesi Mobiletelefon.ru’nun haberine göre, Huawei’nin bu üç cihazının kod adları ise Elle, Vogue ve Marie Claire olacak. Tabii ki telefonlarla ilgili tek bilinen şeyler bunlar değil. Bu ayın başlarında 91Mobiles ve OnLeaks’in paylaştığı habere göre P30 metal ve cam tasarımına sahip olacak. Telefonun arka tarafında üç kamera yer alacak, ön tarafında ince çerçeve ve yağmur damlası şeklinde bir çentik bulunacak.

Arka tarafta konumlandırılmış olan üç kameranın hem P30 hem de P30 Pro’da olup olmayacağı henüz kesin değil fakat P30 Pro’da fazladan bir kamera olması bekleniyor. Huawei P30 ve P30 Pro’nun Mate 20, 20 Pro ve 20X ile aynı işlemciyi kullanması olası görünüyor.

P30 ve P30 Pro’da 6GB RAM olmasına muhtemel gözle bakılırken iki cihaz da Android 9.0 Pie tabanlı EMUI işletim sistemiyle gelecek. P30 Pro’nun diğer iki telefondan daha büyük ve daha güçlü olmasına da kesin gözle bakılıyor.