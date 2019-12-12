Huawei P40 Serisinde Google Servisleri Geri Gelecek mi?

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi P40 ile ilgili spekülasyonlar her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca da akıllara, P40 serisinde Google Servisleri'nin olup olmayacağı ikilemi geliyor. Peki gidişat hangi yönde?

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz mayıs ayında büyük bir karmaşanın içerisine girdi. Şirkete, ABD yönetimi tarafından büyük bir ambargo uygulandı ve Huawei'nin, ABD merkezli teknoloji üreticileriyle ticaret yapması yasaklandı. ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Huawei, Çin hükümeti ile gizli bilgileri paylaşıyor ve casusluk yapıyordu. Ancak Huawei, tüm suçlamaları reddetti.

ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ambargo, çok geniş kapsamlıydı. Çünkü merkezi ABD olan tüm şirketleri kapsıyordu. İlk bakışta bu durum, Huawei'nin sonunu getirecek gibi göründü ancak işin açığı, olaylar çok da beklendiği gibi gelişmedi. Hatta Huawei, dünyanın en önemli şirketlerinden olan Google'a rest çekti ve kendi işletim sistemi "HarmonyOS"u duyurdu. Ancak bu işletim sistemi, şu an için hayatımıza girmiş durumda değil.

Huawei'nin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, sektör için büyük bir öneme sahip. Çünkü bu işletim sistemi hem Android platformu için geliştirilmiş tüm uygulamaları çalıştırabiliyor hem de çapraz platform desteğine sahip. Yani tüketiciler, HarmonyOS'un akıllı telefonlardan bilgisayarlara ve hatta IoT cihazlarına kadar hemen her teknolojik ürünlerde kullanabilecekler.

Huawei, bugüne dek yaptığı tüm açıklamalarda Android platformuna derinden bağlı olduklarını ve kendi işletim sistemlerini akıllı telefonlarda kullanmak istemediklerini söyledi. Hatta birkaç gün önce Huawei cephesinden yine benzer bir açıklama geldi. Ancak Huawei'nin, bu şekilde bir strateji uygulaması çok da mümkün değil gibi görünüyor.

P40 serisinde Google Servisleri'nin olup olmayacağı belirsiz

Huawei şu sıralar, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi P40 ile gündemde. Şirket, yeni amiral gemisini en geç mart ayında tüketicilerle buluşturacak. Ancak gidişat bu şekilde devam ederse Huawei, P40 serisinde de Google Servisleri'ni kullanmayacak. Bu durum, geçtiğimiz dönemlerde yaşandı ve şirketin bir amiral gemisi (Mate 30), Google Servisleri'nden yoksun olarak piyasaya sürüldü. Bu durum, tüketicileri çok da memnun etmedi.

Huawei, Google Servisleri'nin yerine kendi çözümlerini sundu. Ancak bu durum da tüketicileri ciddi anlamda heyecanlandırmadı. Hal böyle olunca da Huawei, Mate 30 serisine beklediği ilgiyi, tüketicilerden alamadı. Durum böyle devam eder ve Huawei, Google ve ABD yönetimi ile anlaşamazsa, P40 serisi telefonlarda da Google Servisleri bulunmayacak.

Aslına bakacak olursak ABD yönetimi, Huawei ile ticaret yapmak isteyen teknoloji üreticilerine lisans veriyor. Hatta bugüne dek pek çok şirketin lisans işlemi tamamlandı ve Microsoft gibi firmalar, Huawei ile iş yapmaya devam ettiler. Ancak Google'ın bu sürecin neresinde olduğunu bilmiyoruz. Taraflar, bugüne dek bu konuya dair hiçbir açıklama yapmadılar.

Huawei, Google ile anlaşmaya varmadığı takdirde 2020 yılını güçlü bir şekilde geçiremez gibi görünüyor. Çünkü şirket, ticaret yasağının etkilerini Mate 30 serisinde fazlasıyla gördü. Dolayısıyla da aynı hataya, P40 serisinde düşmemesi bekleniyor. Ancak Huawei, şu ana dek bu konuyla ilgili somut bir adım atmadı. Şu bir gerçek ki Huawei, 2020 yılında ya Google ile anlaşmalı ya da HarmonyOS'la birlikte topyekün savaşmalı.

HarmonyOS, Android için; Google Servisleri'nin olmayışı Huawei için tehlike oluşturuyor

Huawei'nin bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı şu an için bilinmiyor. Ancak beklentiler ve bugüne kadar yaşanan gelişmeler, Huawei'nin 2020 yılında Google ile anlaşacağını gösteriyor. Aslına bakacak olursak her iki dev şirket de anlaşmak zorunda çünkü HarmonyOS'un piyasaya sürülmesi Google için ne kadar büyük bir tehlike ise, Google ile anlaşmamak da Huawei için aynı büyüklükteki bir tehlikeyi gösteriyor.