Hyundai Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Hyundai, Haziran 2026 döneminde binek ve SUV modellerinde sunduğu özel kampanyalar, avantajlı fiyatlar ve kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte Hyundai'nin güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve finansman fırsatlarına ilişkin tüm detaylar.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, modern tasarımı, geniş model gamı ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye otomobil pazarındaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt modellerden SUV segmentindeki araçlara kadar uzanan ürün yelpazesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden marka, her ay yenilenen kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

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Haziran 2026 itibarıyla Hyundai, i10, i20, Bayon, Kona, Tucson ve Santa Fe gibi popüler modellerinde sunduğu avantajlı kredi seçenekleri ve dönemsel indirimlerle öne çıkıyor. Yeni araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için cazip finansman çözümleri sunan marka, farklı segmentlerdeki modelleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu içerikte Hyundai'nin güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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Hyundai tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı i20 1.487.000 TL 1.470.000 TL i30 1.944.000 TL 1.944.000 TL BAYON 1.587.000 TL 1.560.000 TL KONA 2.340.000 TL 2.340.000 TL TUCSON 2.351.000 TL 2.299.000 TL INSTER 1.550.000 TL 1.550.000 TL KONA Elektrik 2.375.000 TL 2.280.000 TL IONIQ 5 3.150.000 TL 2.484.602 TL IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL IONIQ 6 2.484.000 TL 2.374.000 TL IONIQ 9 5.810.000 TL 5.810.000 TL TUCSON Hibrit 3.720.000 TL 3.720.000 TL SANTA FE Hibrit 5.950.000 TL 5.950.000 TL STARIA Hibrit 2.721.000 TL 2.590.000 TL

Hyundai Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Hyundai i20 Kampanyası

Hyundai i20, Haziran 2026'ya özel 140.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanya, seçili versiyonlarda Hyundai yetkili satıcılarında geçerli oluyor.

Hyundai Bayon Kampanyası

Hyundai Bayon, 150.000 TL'ye varan indirim avantajının yanı sıra 250.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Kampanya kapsamında avantajlı satın alma seçenekleri sunuluyor.

Hyundai Kona Elektrik Kampanyası

Hyundai Kona Elektrik, 95.000 TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında ZES'te kullanılmak üzere 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi de hediye ediliyor.

Hyundai Tucson Kampanyası

2026 model Hyundai Tucson, 2.361.262 TL'den başlayan özel fiyatlarla veya 130.000 TL'ye varan indirim avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor. Kampanya, Haziran ayına özel olarak uygulanıyor.

Hyundai INSTER Kampanyası

Tamamen elektrikli Hyundai INSTER, 100.000 TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca kullanıcılara ZES'te geçerli 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi hediye ediliyor.

Hyundai IONIQ 5 Kampanyası

Hyundai IONIQ 5, 2.484.602 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında ZES'te kullanılabilecek 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi de kullanıcıları bekliyor.

Hyundai IONIQ 5 N Kampanyası

Yüksek performanslı Hyundai IONIQ 5 N, Haziran 2026'ya özel 405.000 TL indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında ZES'te geçerli 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi hediyesi de sunuluyor.