Hyundai Motor Türkiye, işletmelere özel olarak hazırladığı yeni finansman hizmeti Hyundai Leasing’i devreye aldı. Garanti Finansal Kiralama iş birliğiyle sunulan sistem; 60 aya varan vade, yüzde 100’e kadar finansman, sabit ödeme, vergi avantajları ve kredi limitini etkilemeyen yapısıyla dikkat çekiyor.

Şirketiniz için yeni bir otomobil satın almak istediğinizde yüksek peşinatlar ve banka kredi limitleri önemli bir engel hâline gelebiliyor. Hyundai Motor Türkiye de kurumsal müşterilerin yaşadığı bu soruna alternatif oluşturmak için Garanti Finansal Kiralama A.Ş. iş birliğiyle Hyundai Leasing hizmetini kullanıma sundu.

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Klasik taşıt kredilerinden daha farklı bir şekilde çalışan Hyundai Leasing, özellikle nakit akışını korumak isteyen işletmelere hitap ediyor. Tüzel kişiler ile vergi levhasına sahip gerçek kişiler, belirlenen Hyundai modellerine yüzde 100’e varan finansman ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleriyle ulaşabiliyor.

Banka kredi limitini kullanmadan otomobil alınabilecek

Hyundai Leasing kapsamında müşterilere 12, 24, 36, 48 ve 60 aylık farklı vade seçenekleri sunuluyor. Başvurular herhangi bir peşinat ödenmeden ya da müşterinin kendi belirleyeceği peşinat oranıyla değerlendirilebiliyor. Aylık ödemelerin sabit olması da işletmelerin uzun vadeli giderlerini daha kolay planlamasına yardımcı oluyor.

Hizmetin işletmeler için en dikkat çekici özelliklerinden biri, leasing kapsamında kullanılan finansmanın mevcut banka kredi limitlerini etkilememesi. Sistemde ayrıca BSMV muafiyeti bulunuyor ve ödenen faiz giderleri muhasebeleştirilebiliyor. Böylece şirketler, mevcut kredi kapasitelerini başka ihtiyaçları ve yatırımları için kullanmaya devam edebiliyor.

Otomobilin mülkiyeti vade sonunda müşteriye geçecek

Finansal kiralama süresi devam ederken otomobilin hukuki mülkiyeti müşteriye veya ilgili bankaya değil, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’ye ait oluyor. Müşteri ise sözleşmede belirlenen aylık ödemeleri gerçekleştirerek aracı kullanabiliyor. Vadenin tamamlanmasının ardından otomobilin mülkiyeti sözleşme koşullarına göre müşteriye devrediliyor.

Hyundai Leasing fırsatları, kampanyaya katılan Hyundai yetkili satıcılarında ve marka tarafından belirlenen modellerde geçerli olacak. Hangi otomobillerin sisteme dâhil olduğu, örnek ödeme planları ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen işletmelerin Hyundai yetkili satıcılarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.