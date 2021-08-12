Reuters, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin, transfer ücretinin bir bölümünü kripto paralar aracılığıyla alacağını iddia etti. İddiaya göre Messi, transfer ücretinin belirli bir bölümünü Paris Saint-Germain fan tokenları üzerinden alacak.

Geçtiğimiz günlerde, futbol tarihinin en büyük olaylarından bir tanesi yaşandı. Dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi olarak bilinen Lionel Messi, İspanyol futbol kulübü Barcelona'daki kariyerini resmen noktaladı. Dünya genelinde gündem olan olaydan birkaç gün sonra ise yeni bir gelişme yaşandı ve Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olacağı açıklandı. Birkaç gün önce de imzayı atan yıldız futbolcunun transferi, resmi olarak gerçekleşmiş oldu.

Bugünse Reuters, Messi'nin transferine ilişkin çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Kaynağının kim olduğunu açıklamayan ancak bu ismin konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu açıklayan kurum, kripto para dünyasını doğrudan etkileyecek bir duyuru yaptı.

Reuters: Messi, transfer ücretinin bir bölümü fan token aracılığıyla alacak

Paris Saint-Germain, bundan bir süre önce Chilliz tabanlı fan tokenını resmen piyasaya sürmüştü. Bu takıma gönül veren taraftarlar, bir süredir bu tokenleri kullanabiliyorlar. İşte Lionel Messi'nin de transfer ücretinin bir bölümünü, bu fan tokenlar aracılığıyla alacak. Bu durum, futbol dünyasında kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak bir gelişme olarak tarihe geçebilir.

Futbol kulüpleri, kripto paraları en az yatırımcılar kadar önemsiyor. Bunun en net örneğini, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin piyasaya sürdüğü tokenlarla görmüş olduk. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili açıklamalarında transfer ücretlerinin de bu tokenlar aracılığıyla karşılanabileceğini söylemişti. Messi'yle ilgili iddiaların gerçek olması, futbol kulüplerini kripto para kullanmaya itebilir gibi görünüyor. Elbette bu durum, en çok da kripto para yatırımcılarının işine gelecektir.

Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir.