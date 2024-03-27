Bazen hayat bizi beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakır. Bunlardan biri de maalesef ki aracımız ile yaşadığımız kazalardır. İşte tam da bu gibi durumlarda "ikame araç" devreye girer. Peki, ikame araç nedir? Kulağa biraz resmî gelebilir ama aslında konsept oldukça basit.

İkame araç, arabanız kullanılamaz durumdayken hayatınızı kolaylaştırmak için geçici bir süreliğine size sunulan araçtır. Bu hizmet sayesinde aracınız serviste olduğu süre boyunca ulaşım ihtiyacınız kolaylıkla karşılanır ve günlük yaşantınızda büyük bir aksama yaşamazsınız.

İkame araç hizmeti, bir nevi "mobilite sigortası" gibi düşünülebilir. Tabii ki ikame araç alabilmek için şartlar bulunuyor. Bu şartları karşılıyorsanız hayatınıza aynı konfordan devam edebilirsiniz.

İkame araç nedir?

Araba kullanıcıları için ikame araç, bir nevi kahraman gibidir. İkame araç, aracınız herhangi bir sebepten ötürü kullanılamaz hâle geldiğinde, geçici bir süreliğine size sunulan yedek araçtır. Bu fırsat da özellikle aracınızın kaza nedeniyle uzun süre kullanılamayacağı zamanda büyük bir rahatlık sağlar.

İkame araç almak için gereken şartlar nelerdir?

İkame araç alabilmeniz için en önemli şart, aracın sürüş güvenliği açısından güvenilir olmaması. Buna da bir eksper karar veriyor.

Buna da bir eksper karar veriyor. Kritik şartlardan biri de aracın kazaya, trafikte karışması gerektiği. Eğer aracınız park hâlindeyken kaza gerçekleştiyse ikame araç alamazsınız.

Eğer aracınız park hâlindeyken kaza gerçekleştiyse ikame araç alamazsınız. Aracınızın onarım süresi 48 saati geçecekse ikame araç alabilirsiniz. Bu süreye servislerin çalışmadığı pazar dahil değildir. Aracın ne kadar serviste kalacağı ise eksper ve servis arasındaki ortak karara bağlı olur.

ikame araç alabilirsiniz. Bu süreye servislerin çalışmadığı pazar dahil değildir. Aracın ne kadar serviste kalacağı ise eksper ve servis arasındaki ortak karara bağlı olur. Diyelim ki aracınız servisten belirtilen sürede çıkmadı. Bu durumda eğer ikame aracı iade etmezseniz aşım süresi bedelini siz ödersiniz.

siz ödersiniz. Poliçelere göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle ikame araç yılda en fazla 2 kez verilir.

İkame aracı kullanırken tüm trafik cezaları size aittir. Bunun yanı sıra otoyol ve köprü gibi yerlerde geçiş ücretlerini de sizin ödemeniz gerekir.

Bunun yanı sıra otoyol ve köprü gibi yerlerde geçiş ücretlerini de sizin ödemeniz gerekir. Kazayı, yaşadığınız şehrin dışında yaptıysanız ve ikame aracı şehir dışından temin ettiyseniz iadeyi yine aldığınız yere yapmalısınız.

İkame araç nereden alınır?

İkame araç hizmeti sigorta şirketleri tarafından sunulur. Bu hizmetten yararlanabilmek için genellikle aracınızın kasko sigortası kapsamında olması gerekir. İkame araç maalesef trafik sigortası kapsamına girmez.

Sigorta şirketleri genellikle kasko sigortası poliçelerinde ikame araç hizmetini bir opsiyon olarak sunarlar. Bu hizmetten yararlanabilmek için genellikle ek bir ücret ödemeniz gerekebilir ancak bazı poliçelerde belirli şartlar altında bu hizmet standart olarak da gelebilir. Önemli olan poliçe alırken veya yenilerken ikame araç hizmetinin detaylarını iyice okumalı ve ihtiyaçlarınıza göre bir seçim yapmanız.

İkame araç kaç günlüğüne verilir?

Aracınız kazaya karıştıktan sonra tabii ki ikame araç almak için araya eksper de girer ve aracınız hakkında detaylı inceleme yapar. Eksperin ve araç servisinin verdiği onarım süresi genellikle aynıdır.

Bu verilen sürenin yanı sıra poliçeniz kapsamındaki gün sayısına da dikkat etmelisiniz. "İkame araç süresi kaç gün?" sorusunun cevabı da 7 ila 15 gün arasındadır.

“İkame aracı hemen alınır mı?” diye aklınıza başka bir soru geldiyse ona da cevap verelim. İkame aracınız, hasar raporunun ardından 24 ila 48 saat arasında size teslim edilir.

İkame araç kullanmanın avantajları

İkame araç kullanmanın avantajları, özellikle aracınızın uzun süre kullanılamaz hâle gelmesi durumunda hayat kurtarıcı olabilir. Bu hizmetin sunduğu kolaylıklar, günlük yaşantınızın akışını kesintiye uğramadan sürdürmenize olanak tanır.

En belirgin avantaj, hareket özgürlüğünüzün kesintiye uğramaması olarak gösterilebilir. Aracınız serviste olduğunda bile işinize, okulunuza veya günlük işlerinize ara vermek zorunda kalmazsınız. İkame araç, normal rutininizi sürdürebilmeniz için size esneklik sağlar.

İkame araç, özellikle kasko sigortanız bu hizmeti kapsıyorsa ek maliyetler olmadan mobil kalmanızı sağlar. Böylelikle aracınız tamirdeyken araç kiralamak gibi başka seçenekler aramaz, ekstra masraf çıkarmamış olursunuz.

Ayrıca aracınız serviste olduğunda başka ulaşım yöntemleri aramakla zaman kaybetmezsiniz. İkame araç sayesinde toplu taşıma saatlerine veya taksi bulma derdine katlanmanıza gerek kalmaz. Bu da özellikle yoğun ve hareketli yaşam tarzına sahip kişiler için büyük bir kolaylık sağlar.

Genellikle sigorta poliçeleri kapsamında ikame araç, kendi aracınıza benzer özellikleri taşıyan araçlardan verilir. Bu sayede konforunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

İkame araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

İkame aracın kasko kapsamını mutlaka kontrol edin. Özellikle kaza durumunda neyin kapsandığı ve neyin kapsanmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olun.

Kilometre sınırlaması, kullanım koşulları ve aracı iade etme şartları gibi önemli detaylar, sözleşmede açıkça belirtilir. Olası ek ücretler veya cezalardan kaçınmak için bu detayları inceleyin.

İkame aracı teslim alırken aracın durumu hakkında detaylı bir kontrol yapın. Var olan çizikler, ezikler veya diğer hasarlar gibi aracın mevcut durumunu belgeleyin. Bu, aracı iade ederken olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olacaktır.

İkame araç nasıl talep edilir?

İkame araç talep etmek, genellikle düşündüğünüzden daha basit bir süreç. Öncelikle kasko poliçenizin ikame araç hizmetini kapsayıp kapsamadığını kontrol edin. Eğer kapsıyorsa hangi koşullar altında bu hizmetten yararlanabileceğinizi de öğrenin. Bazı poliçeler, sadece kaza durumlarını kapsarken bazıları bakım ve onarım durumlarında da ikame araç sunabilir.

Aracınızın kullanılamaz hâle gelmesi durumunda, sigorta şirketinizi hemen bilgilendirin. Çoğu durumda, sigorta şirketi ikame araç hizmeti sürecini başlatacaktır. Onlarla iletişimde olmak, sürecin daha hızlı ve verimli ilerlemesine yardımcı olur.

İkame araç talep ederken genellikle aracınızın kasko sigorta poliçesi, ehliyetiniz ve kimliğiniz gibi belgeleri sunmanız gerekebilir. Ayrıca eğer aracınız kaza yaptıysa kaza raporu veya servis raporu gibi ek belgeler de istenebilir.

Hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilmeniz için ikame araç, genellikle en kısa sürede size teslim edilir. Araç teslim alırken, yukarıda bahsedilen kontrol listesini kullanarak aracın durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

İkame araçla kaza yaparsanız ne olur?

İkame araç aldıktan sonra oldukça dikkatli olmanızda fayda var ancak yine de bir kazaya karıştıysanız mutlaka tutanak tutun ve kazayı tüm detayları ile tutanağa yazın. Bu sayede kazada kimin suçlu olduğu net şekilde belirlenecektir.

Eğer kazayı siz yaptıysanız hasar masrafları sizden istenir ancak kusur, karşı taraftaysa rahat edebilirsiniz çünkü ödemeyi karşı taraf yapacaktır.

İkame araç ile kasko bozulur mu?

“İkame araç kaskoyu bozar mı?” sorusunu merak ettiyseniz muhtemelen ikame araç bir aldınız demektir. Yine iyi bir haberimiz var. İkame araç hizmeti, kasko sigortası içerisinde sunulduğu için kaskonuz bozulmaz.

Aracım perte çıktı. Yine de ikame araç alabilir miyim?

Aracınız pert durumdaysa kasko sigorta poliçenize bakmanız gerekebilir çünkü poliçe kapsamında sizin ikame araç hak edinme şartlarınız yer alır. Aracınız serviste kaldığı belirli sürede yedek araç alabileceğiniz için de bu durumdan faydalanabilirsiniz.

İkame araç kullanmak çok büyük bir rahatlık olsa bile yine de hiçbir kazaya karışmamanızı dileriz.

Güvenli sürüşleriniz olsun.

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