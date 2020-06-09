Klasik atari oyunlarıyla bir dönemi kasıp kavuran Metal Slug, yıllar içinde yeni oyunlarla karşımıza çıkmıştı. SNK, uzun bir aranın ardından seriye iki yeni oyun ekleyeceğini açıkladı.

Metal Slug serisi 90'lı yıllarda atari salonlarının vazgeçilmez kooperatif aksiyon oyunlarından biriydi. Aradan geçen yıllar içinde yeni Metal Slug oyunları modern konsollara ve mobil cihazlara da taşındı. Şimdi ise SNK, uzun süren bekleyişin ardından seriye yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor.

SNK Interactive, 2020'de iki yeni Metal Slug oyunu piyasaya süreceğini açıkladı. Oyunlardan biri konsollar için geliştirilirken, diğeri mobil cihazlara gelecek. Her iki oyun da şu anda Japonya'da SNK tarafından geliştiriliyor ve Tencent'in sahibi olduğu Timi Studio tarafından geliştirilen Metal Slug serisinden ayrı olarak yayınlanacak.

Metal Slug serisine kart tarzı bir mobil oyun eklenecek

SNK, Metal Slug serisine gelecek yeni mobil oyunun %80'inin tamamlandığını ve hem Apple hem de Android'de piyasaya sürülecek 2D kart tarzı bir oyun olacağını belirtti. Geliştirici bunun ötesinde oyun hakkında daha fazla bilgi vermedi. Belki de mobil oyun güçlendirmeler ve ekstra yetenekler veren kartlara sahip olabilir ya da kartlar silah olarak kullanılabilir. Yeni oyunun kule savunma oyunu Metal Slug Attack'tan kesinlikle farklı olacağı söylenebilir.

Klasik Metal Slug deneyimi konsollara dönecek

Konsola gelecek yeni Metal Slug oyunu hakkında herhangi bir detay açıklanmadı. Oyunun serinin önceki oyunlarında olduğu gibi klasik yandan kamera açısına sahip run-and-gun tarzına sahip olacağı konuşuluyor. SNK Interactive CEO'su Jeon Se-hwan, mobil ve konsol oyunlarının sırasıyla 10-20 yaş ve 30-40 yaş grubu pazarları hedeflediğini belirtti. SNK, Metal Slug değerini artırmak için her yıl birden fazla oyun geliştirmeyi planlıyor.